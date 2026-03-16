РФ атаковала Украину 211 дронами: ПВО уничтожила 194 БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

В ночь на 16 марта Россия запустила 211 ударных дронов по Украине. Силы ПВО сбили или подавили 194 БПЛА, зафиксировано попадания в 10 точках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Беспилотники типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других видов противник запускал со следующих направлений:

Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

"Особенность - нетипичная утренняя атака противника с применением ударных дронов различных типов в направлении Киевской области. Основные направления удара - Одесская, Запорожская и Киевская области", - отметили в Воздушных силах.

Результат работы ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 194 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", - призвали в Воздушных силах.

