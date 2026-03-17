Два дрона-перехватчика кружат вокруг российского БПЛА "Молния", выжидая момент для атаки. ВИДЕО

В сети опубликована уникальная видеозапись, снятая с земли, на которой запечатлен момент преследования украинскими перехватчиками российского беспилотника авиационного типа "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как два украинских дрона кружат вокруг вражеского БПЛА, выжидая благоприятный момент для атаки. После маневрирования один из перехватчиков метко поразил российский беспилотник, в результате чего вражеская цель была уничтожена в воздухе.

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