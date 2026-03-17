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Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
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Два дрона-перехватчика кружат вокруг российского БПЛА "Молния", выжидая момент для атаки. ВИДЕО

В сети опубликована уникальная видеозапись, снятая с земли, на которой запечатлен момент преследования украинскими перехватчиками российского беспилотника авиационного типа "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как два украинских дрона кружат вокруг вражеского БПЛА, выжидая благоприятный момент для атаки. После маневрирования один из перехватчиков метко поразил российский беспилотник, в результате чего вражеская цель была уничтожена в воздухе.

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Читайте: РФ атаковала Украину 211 дронами: ПВО уничтожила 194 БПЛА, - Воздушные силы (обновлено)

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ПВО (4086) дроны (8260)
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Топ комментарии
+14
Молодці! Слава ЗСУ!
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17.03.2026 12:59 Ответить
+7
Гуртом і батька зручно бити)
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17.03.2026 12:55 Ответить
+3
Все зовсім інакше - це два конкуруючих підрозділи, які стараються отримати 100 грам є-бали за збитий!
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17.03.2026 13:20 Ответить

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