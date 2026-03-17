Редкий российский беспилотник "Гранат-4" уничтожили зенитным дроном бойцы 1129-го полка. ВИДЕО
Операторы 1129-го зенитного ракетного полка успешно уничтожили довольно редкий российский беспилотник "Гранат-4". Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеская цель была поражена с помощью зенитного дрона.
"Работа настоящих профессионалов. Операторы 1129-го ЗРП сбили довольно редкий "Гранат-4" с дальностью полета более 100 километров", — говорится в сообщении к видео.
"Гранат-4" — сложный разведывательный аппарат, способный вести наблюдение на значительном расстоянии от линии фронта. Точное попадание украинского дрона-перехватчика позволило ликвидировать дорогостоящую технику оккупантов.
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