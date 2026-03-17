Прикордонники "DESTRUCTION TEAM" знищили засоби РЕБ та розвідки ворога. ВIДЕО
Прикордонники-аеророзвідники підрозділу "DESTRUCTION TEAM" під час патрулювання своєї смуги відповідальності знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед уражених цілей також були укриття, антени, засоби радіоелектронної розвідки та місця керування російськими безпілотниками.
У результаті бойової роботи українські дронарі знищили всі визначені цілі та зірвали спроби противника проводити розвідку позицій Сил оборони.
Кадри оприлюднено у соцмережах.
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