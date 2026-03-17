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Пограничники "DESTRUCTION TEAM" уничтожили средства РЭБ и разведки врага. ВИДЕО
Пограничники-аэроразведчики подразделения "DESTRUCTION TEAM" во время патрулирования своей зоны ответственности уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей также были укрытия, антенны, средства радиоэлектронной разведки и места управления российскими беспилотниками.
В результате боевых действий украинские операторы дронов уничтожили все обозначенные цели и сорвали попытки противника проводить разведку позиций Сил обороны.
Кадры опубликованы в соцсетях.
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