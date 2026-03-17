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Пограничники "DESTRUCTION TEAM" уничтожили средства РЭБ и разведки врага. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики подразделения "DESTRUCTION TEAM" во время патрулирования своей зоны ответственности уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пораженных целей также были укрытия, антенны, средства радиоэлектронной разведки и места управления российскими беспилотниками.

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В результате боевых действий украинские операторы дронов уничтожили все обозначенные цели и сорвали попытки противника проводить разведку позиций Сил обороны.

Кадры опубликованы в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (24308) Госпогранслужба (7514) пограничники (1851) уничтожение (10864) дроны (8260)
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