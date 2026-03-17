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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Поединок украинского дрона-камикадзе и российского оккупанта на тропинке посреди поля. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись боевой работы операторов дронов 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2", на которой запечатлено прямое противостояние украинского FPV-дрона и российского военного. Схватка произошла на тропинке посреди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как оккупант заметил приближение беспилотника и пытался сбить его огнем из автомата. Несмотря на попытки противника защититься, оператор дрона-камикадзе совершил точное попадание. В результате мощного взрыва россиянин был ликвидирован на месте.

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армия РФ (24308) уничтожение (10864) дроны (8260)
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Топ комментарии
+14
Слава ЗСУ!
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17.03.2026 09:56 Ответить
+12
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17.03.2026 10:33 Ответить
+8
Якийсь похмурий, пригнічений, сумний, безрадісний, принижений, невеселий, жалюгідний, замкнутий, засмучений та виснажений ОЛЕНЬ.
Слава ЗСУ!
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17.03.2026 10:09 Ответить

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