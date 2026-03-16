11 509 19
"Сгорел заживо, нах#й, прямое попадание", — скулит рашист после атаки Сил обороны по пилотам БПЛА РФ. ВИДЕО 18+
Российский военный снял на видео последствия удара Сил обороны по пилотам БПЛА РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтоженные рашисты разбросаны среди зарослей, а один из них еще горит.
Также на кадрах захватчик рассказывает, что один из украинских дронов залетел в блиндаж.
"Первое нах#й, блиндаж. Второе — сгорел заживо нах#й, прямое попадание", — ныет рашист на видео.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+12 Igor Grytselyak
показать весь комментарий16.03.2026 19:24 Ответить Ссылка
+9 Fjall_Raven
показать весь комментарий16.03.2026 19:35 Ответить Ссылка
+7 Дмитро Михайловський
показать весь комментарий16.03.2026 19:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль