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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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"Сгорел заживо, нах#й, прямое попадание", — скулит рашист после атаки Сил обороны по пилотам БПЛА РФ. ВИДЕО 18+

Российский военный снял на видео последствия удара Сил обороны по пилотам БПЛА РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтоженные рашисты разбросаны среди зарослей, а один из них еще горит.

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Также на кадрах захватчик рассказывает, что один из украинских дронов залетел в блиндаж.

"Первое нах#й, блиндаж. Второе — сгорел заживо нах#й, прямое попадание", — ныет рашист на видео.

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Автор: 

армия РФ (23110) уничтожение (10073) ВСУ (7860) дроны (7421)
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Топ комментарии
+12
Зверніть увагу ,як горять москалі))ну як газова горілка)Організми пропиті водярою)))
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16.03.2026 19:24 Ответить
+9
"сгорел на работє" - запилало новим аганьком )
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16.03.2026 19:35 Ответить
+7
Заїбісь горять кацапи!
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16.03.2026 19:31 Ответить

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