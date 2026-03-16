"Сгорел заживо, нах#й, прямое попадание", — скулит рашист после атаки Сил обороны по пилотам БПЛА РФ. ВИДЕО 18+

Российский военный снял на видео последствия удара Сил обороны по пилотам БПЛА РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтоженные рашисты разбросаны среди зарослей, а один из них еще горит.

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Также на кадрах захватчик рассказывает, что один из украинских дронов залетел в блиндаж.

"Первое нах#й, блиндаж. Второе — сгорел заживо нах#й, прямое попадание", — ныет рашист на видео.

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