Подразделения БПЛА 28-й ОМБр уничтожили 27 единиц техники оккупантов на подступах к Константиновке. ВИДЕО

На подступах к Константиновке продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются прорваться в город и наладить логистические маршруты для дальнейшего наступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Константиновском направлении активно работают операторы беспилотных систем подразделений "Спалах", Kurt&Company, 2-го механизированного батальона Libertas и 1-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады.

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Украинские военные наносят системные удары по технике противника, уничтожая танки, боевые бронированные машины, легковые транспортные средства и наземные роботизированные комплексы.

Удары беспилотников направлены прежде всего на срыв попыток врага обеспечить подразделения на передовой техникой и ресурсами.

Каждое уничтоженное транспортное или боевое средство затрудняет российским войскам подготовку новых атак и не позволяет им продвинуться к городу.

Украинские подразделения продолжают удерживать оборону и систематически уничтожать технику противника, останавливая его продвижение в этом направлении.

В частности, на кадрах уничтожено:

3 ББТ;

1 танк;

18 автомобилей;

5 НРК.

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