Подразделения БПЛА 28-й ОМБр уничтожили 27 единиц техники оккупантов на подступах к Константиновке. ВИДЕО
На подступах к Константиновке продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска пытаются прорваться в город и наладить логистические маршруты для дальнейшего наступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Константиновском направлении активно работают операторы беспилотных систем подразделений "Спалах", Kurt&Company, 2-го механизированного батальона Libertas и 1-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады.
Украинские военные наносят системные удары по технике противника, уничтожая танки, боевые бронированные машины, легковые транспортные средства и наземные роботизированные комплексы.
Удары беспилотников направлены прежде всего на срыв попыток врага обеспечить подразделения на передовой техникой и ресурсами.
Каждое уничтоженное транспортное или боевое средство затрудняет российским войскам подготовку новых атак и не позволяет им продвинуться к городу.
Украинские подразделения продолжают удерживать оборону и систематически уничтожать технику противника, останавливая его продвижение в этом направлении.
В частности, на кадрах уничтожено:
- 3 ББТ;
- 1 танк;
- 18 автомобилей;
- 5 НРК.
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