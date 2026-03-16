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Пограничники подразделения "Стрикс" уничтожили миномет, автомобиль и склад оккупантов на Харьковском направлении. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Стрикс" в ходе боевых вылетов на Харьковском направлении уничтожили технику и личный состав оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов Сил обороны поразили огневую группу противника, не позволив ему накопить технику и живую силу.
В частности, уничтожено:
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миномет;
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автомобиль;
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полевой склад.
Кадры боевой работы украинских защитников опубликованы в соцсетях.
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