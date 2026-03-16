Прикордонники підрозділу "Стрікс" знищили міномет, автівку і склад окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Стрікс" під час бойових вильотів на Харківському напрямку знищили техніку та особовий склад окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів Сил оборони уразили вогневу групу противника, не дозволивши йому накопичити техніку та живу силу.

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Зокрема знищено:

міномет;

автівку;

польовий склад.

Кадри бойової роботи українських захисників оприлюднено у соцмережах.

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