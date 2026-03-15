Дронары Punk Group Третьей штурмовой бригады ликвидировали 12 оккупантов и поразили САУ. ВИДЕО

Бойцы Третьей штурмовой бригады 2-го механизированного батальона Punk Group уничтожили 12 российских оккупантов в ходе боевых действий с использованием ударных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные также поразили 2 самоходные артиллерийские установки, наземного робота и антенны связи противника.

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На кадрах запечатлено уничтожение российских военных среди лесополос, на дорогах, а также вместе с техникой.

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