Дронарі "Punk group" Третьої штурмової бригади ліквідували 12 окупантів і уразили САУ. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади 2-го механізованого батальйону "Punk group" ліквідували 12 російських окупантів під час бойової роботи ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові також уразили 2 самохідні артилерійські установки, наземного робота та антени зв’язку противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На кадрах зафіксовано знищення російських військових серед лісосмуг, на дорогах, а також разом з технікою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони ВМС України знищили російський патрульний катер "Раптор". ВIДЕО

Дивіться також: Воїни 116-ї бригади знищили "Ланцет" та 5 квадроциклів окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО