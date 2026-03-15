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Дронарі "Punk group" Третьої штурмової бригади ліквідували 12 окупантів і уразили САУ. ВIДЕО

Бійці Третьої штурмової бригади 2-го механізованого батальйону "Punk group" ліквідували 12 російських окупантів під час бойової роботи ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові також уразили 2 самохідні артилерійські установки, наземного робота та антени зв’язку противника.

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На кадрах зафіксовано знищення російських військових серед лісосмуг, на дорогах, а також разом з технікою.

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