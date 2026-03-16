Підрозділи БпЛА 28-ї ОМБр знищили 27 одиниць техніки окупантів на підступах до Костянтинівки. ВIДЕО

На підступах до Костянтинівки тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська намагаються прорватися до міста та налагодити логістичні маршрути для подальшого наступу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на Костянтинівському напрямку активно працюють оператори безпілотних систем підрозділів "Спалах", Kurt&Company, 2-го механізованого батальйону Libertas та 1-го механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Українські військові завдають системних ударів по техніці противника, знищуючи танки, бойові броньовані машини, легкові транспортні засоби та наземні роботизовані комплекси.

Удари безпілотників спрямовані насамперед на зрив спроб ворога забезпечити підрозділи на передовій технікою та ресурсами.

Кожен знищений транспортний або бойовий засіб ускладнює російським військам підготовку нових атак та не дозволяє їм просунутися до міста.

Українські підрозділи продовжують утримувати оборону та системно знищувати техніку противника, зупиняючи його просування на цьому напрямку.

Зокрема на кадрах знищено:

3 ББМ;

1 танк;

18 автівок;

5 НРК.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Стрікс" знищили міномет, автівку і склад окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Punk group" Третьої штурмової бригади ліквідували 12 окупантів і уразили САУ. ВIДЕО