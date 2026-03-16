Дронари бригады "Спартан" НГУ разнесли в щепки 3 российских танка на Покровском направлении. ВИДЕО

Украинские военные из бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины уничтожили российские танки на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую бронетехнику обнаружила аэроразведка бригады во время наблюдения за позициями противника.

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После уточнения координат по целям отработали операторы ударных беспилотников.

Вследствие точных ударов было уничтожено 3 танка оккупантов.

Один из них противник пытался спрятать в здании, однако это не помешало украинским военным обнаружить и поразить технику.

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