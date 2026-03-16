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Дронарі бригади "Спартан" НГУ розтрощили на друзки 3 російські танки на Покровському напрямку. ВIДЕО
Українські військові бригади "Спартан" Національної гвардії України знищили російські танки на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу бронетехніку виявила аеророзвідка бригади під час спостереження за позиціями противника.
Після уточнення координат по цілях відпрацювали оператори ударних безпілотників.
Унаслідок точних ударів було знищено 3 танки окупантів.
Один із них противник намагався приховати у будівлі, однак це не завадило українським військовим виявити та уразити техніку.
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