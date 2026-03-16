Дронарі бригади "Спартан" НГУ розтрощили на друзки 3 російські танки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Українські військові бригади "Спартан" Національної гвардії України знищили російські танки на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу бронетехніку виявила аеророзвідка бригади під час спостереження за позиціями противника.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Після уточнення координат по цілях відпрацювали оператори ударних безпілотників.

Унаслідок точних ударів було знищено 3 танки окупантів.

Один із них противник намагався приховати у будівлі, однак це не завадило українським військовим виявити та уразити техніку.

Дивіться також: Підрозділи БпЛА 28-ї ОМБр знищили 27 одиниць техніки окупантів на підступах до Костянтинівки. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Стрікс" знищили міномет, автівку і склад окупантів на Харківському напрямку. ВIДЕО