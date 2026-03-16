"Сгорел заживо нах#й, прямое попадание", - скиглить рашист після атаки Сил оборони по пілотах БпЛА РФ.. ВIДЕО 18+

Російський військовий зафільмував кадри наслідків удару Сил оборони по пілотах БпЛА РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовані рашисти розкидані серед хащів, а один з них ще палає.

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Також на кадрах загарбник розповідає, що один із українських дронів залетів у бліндаж.

"Первое нах#й, блиндаж. Второе - сгорел заживо нах#й, прямое попадание", - скиглить рашист на відео.

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