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"Сгорел заживо нах#й, прямое попадание", - скиглить рашист після атаки Сил оборони по пілотах БпЛА РФ.. ВIДЕО 18+

Російський військовий зафільмував кадри наслідків удару Сил оборони по пілотах БпЛА РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовані рашисти розкидані серед хащів, а один з них ще палає.

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Також на кадрах загарбник розповідає, що один із українських дронів залетів у бліндаж.

"Первое нах#й, блиндаж. Второе - сгорел заживо нах#й, прямое попадание", - скиглить рашист на відео.

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Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (21335) знищення (10398) ЗСУ (8867) дрони (8508)
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Топ коментарі
+12
Зверніть увагу ,як горять москалі))ну як газова горілка)Організми пропиті водярою)))
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16.03.2026 19:24 Відповісти
+9
"сгорел на работє" - запилало новим аганьком )
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16.03.2026 19:35 Відповісти
+7
Заїбісь горять кацапи!
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16.03.2026 19:31 Відповісти

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