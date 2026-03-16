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"Сгорел заживо нах#й, прямое попадание", - скиглить рашист після атаки Сил оборони по пілотах БпЛА РФ.. ВIДЕО 18+
Російський військовий зафільмував кадри наслідків удару Сил оборони по пілотах БпЛА РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовані рашисти розкидані серед хащів, а один з них ще палає.
Також на кадрах загарбник розповідає, що один із українських дронів залетів у бліндаж.
"Первое нах#й, блиндаж. Второе - сгорел заживо нах#й, прямое попадание", - скиглить рашист на відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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Топ коментарі
+12 Igor Grytselyak
показати весь коментар16.03.2026 19:24 Відповісти Посилання
+9 Fjall_Raven
показати весь коментар16.03.2026 19:35 Відповісти Посилання
+7 Дмитро Михайловський
показати весь коментар16.03.2026 19:31 Відповісти Посилання
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