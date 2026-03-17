Двобій українського дрона-камікадзе і російського окупанта на стежці серед поля. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис бойової роботи операторів дронів 475-го окремого штурмового полку "CODE 9.2", на якому зафіксовано пряме протистояння українського FPV-дрона та російського військового. Двобій відбувся на стежці серед поля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як окупант помітив наближення безпілотника та намагався збити його вогнем із автомата. Попри спроби противника захиститися, оператор дрона-камікадзе здійснив точне влучання. Внаслідок потужного вибуху росіянина було ліквідовано на місці.
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