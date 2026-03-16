Пілоти 60-ї ОМБр "FATUM" розтрощили російський РЕБ "Пероїд". ВIДЕО
Пілоти дронів-камікадзе Третього армійського корпусу знищили РЕБ противника, який мав захищати окупантів від безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори підрозділу "FATUM" 60-ї окремої механізованої бригади уразили російську систему радіоелектронної боротьби "Пероїд", що вважалася ефективним засобом протидії БпЛА.
Також під час бойових вильотів українських дронів уражено низку артилерії та живу силу ворога.
На відео знищено та уражено:
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РЕБ "Пероїд";
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гармату;
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автівки з майном та піхотою;
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антени зв’язку;
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особовий склад окупантів.
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