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Пілоти 60-ї ОМБр "FATUM" розтрощили російський РЕБ "Пероїд". ВIДЕО

Пілоти дронів-камікадзе Третього армійського корпусу знищили РЕБ противника, який мав захищати окупантів від безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори підрозділу "FATUM" 60-ї окремої механізованої бригади уразили російську систему радіоелектронної боротьби "Пероїд", що вважалася ефективним засобом протидії БпЛА.

Також під час бойових вильотів українських дронів уражено низку артилерії та живу силу ворога.

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На відео знищено та уражено:

  • РЕБ "Пероїд";

  • гармату;

  • автівки з майном та піхотою;

  • антени зв’язку;

  • особовий склад окупантів.

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