Дронарі Чернігівського прикордонного загону знищили РЕБ, кулемет та гармату "МСТА-Б" окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів прикордонного Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 105-го прикордонного загону імені князя Володимира під час нічної бойової роботи завдали ударів по техніці противника та засобах радіоелектронної боротьби.
Зокрема знищено:
-
мобільну вогневу групу противника;
-
техніку окупантів;
-
засоби РЕБ;
-
кулемет;
-
боєкомплект;
-
гармату МСТА-Б 152 мм.
Кадри бойової роботи опубліковані у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль