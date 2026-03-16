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Дронарі Чернігівського прикордонного загону знищили РЕБ, кулемет та гармату "МСТА-Б" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів прикордонного Чернігівського загону знищили мобільну вогневу групу ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти 105-го прикордонного загону імені князя Володимира під час нічної бойової роботи завдали ударів по техніці противника та засобах радіоелектронної боротьби.

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Зокрема знищено:

  • мобільну вогневу групу противника;

  • техніку окупантів;

  • засоби РЕБ;

  • кулемет;

  • боєкомплект;

  • гармату МСТА-Б 152 мм.

Кадри бойової роботи опубліковані у офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

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