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Оператори 413-го ОП СБС "Рейд" спалили російський ЗРК "Тор-М2" в районі Балашівки. ВIДЕО
Українські захисники 413-го ОП СБС "Рейд" виявили та завдали ударів по російському ЗРК "Тор-М2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ніч на 15 березня на тимчасово окупованій території Запорізької області в районі населеного пункту Балашівка оператори за допомогою дрону FP-2 уразили черговий елемент ворожої протиповітряної оборони.
Зазначається, що ціль було виявлено на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
Відео бойової роботи опубліковано у соцмережах.
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