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Операторы 413-го ОП СБС "Рейд" сожгли российский ЗРК "Тор-М2" в районе Балашовки. ВИДЕО

Украинские защитники 413-го ОП СБС "Рейд" обнаружили и нанесли удары по российскому ЗРК "Тор-М2".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 15 марта на временно оккупированной территории Запорожской области в районе населенного пункта Балашовка операторы с помощью дрона FP-2 поразили очередной элемент вражеской противовоздушной обороны.

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Отмечается, что цель была обнаружена на расстоянии более 50 километров от линии боевого столкновения.

Видео боевой работы опубликовано в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23115) уничтожение (10073) Запорожская область (4474) ВСУ (7860) дроны (7421) ЗРК (287) Силы беспилотных систем (533) Бердянский район (31) Балашовка (1)
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