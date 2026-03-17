ССО уразили ракетний пункт і склади боєкомплекту в окупованому Криму та на Запоріжжі. ВIДЕО
Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій в ніч на 17 березня 2026 року знищили пункт управління ракетними комплексами в Криму, елемент С-400 та склад боєкомплекту на Запоріжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах спеціальних операцій.
Успішні удари ССО по об’єктах ворога на Запорізькому напрямку
У Верхньокурганному вражено пункт управління ракетними комплексами та мобільну вогневу групу противника.
В Шкільному дроном Сил спеціальних операцій уражено замаскований елемент зі складу зенітно-ракетної системи С-400.
Ураження складів боєприпасів ворога
У містечку Терпіння Запорізької області вражено склад боєкомплекту російської 58-ї загальновійськової армії.
"Middle-strike удари проводяться по ворожих обʼєктах на окупованій території України.
Послідовне ураження ешелонованої системи протиповітряної оборони противника суттєво знижує його здатність контролювати повітряний простір і прикривати власні сили. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", - зазначають у ССО.
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