Масштабний наступ РФ на Лимансько-Борівському напрямку обернувся провалом. Третій корпус зірвав плани ворога. ВIДЕО
19 березня війська РФ здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Росіяни залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ, але ворог почав зазнавати втрат, не доїхавши до ЛБЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Третього армійського корпусу.
Прорив перетворився на провал
Як зазначається, противник пішов в атаку одночасно на 7 напрямках у смузі корпусу і задіяв понад півтисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. За чотири години підготовлені підрозділи Трійки перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал.
Втрати РФ
Втрати противника в техніці: 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР та 3 танки. Уражено ТОС "Сонцепьок" і 5 гармат. Знищено 160+ ворожих БпЛА.
"Півтора місяця ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути - це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу.
Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії - і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", - зазначив бригадний генерал Андрій Білецький.
За добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 - безповоротні, решта - санітарні втрати.
"Армії рф не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Знищення залишків живої сили, якій вдалося вижити у кілзоні Трійки, триває", - наголошують у Третьому армійському корпусі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ активізувала наступ на Лиман та застосовує тритонні авіабомби. Українські війська тримають оборону.
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