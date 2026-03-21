Масштабний наступ РФ на Лимансько-Борівському напрямку обернувся провалом. Третій корпус зірвав плани ворога. ВIДЕО

19 березня війська РФ здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Росіяни залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ, але ворог почав зазнавати втрат, не доїхавши до ЛБЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Третього армійського корпусу.

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Прорив перетворився на провал

Як зазначається, противник пішов в атаку одночасно на 7 напрямках у смузі корпусу і задіяв понад півтисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. За чотири години підготовлені підрозділи Трійки перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал.

Втрати РФ

Втрати противника в техніці: 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР та 3 танки. Уражено ТОС "Сонцепьок" і 5 гармат. Знищено 160+ ворожих БпЛА.

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"Півтора місяця ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути - це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу.

Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії - і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", - зазначив бригадний генерал Андрій Білецький.

За добу бригади й полки корпусу знищили 405 військовослужбовців ворога: 288 - безповоротні, решта - санітарні втрати.

"Армії рф не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій. Знищення залишків живої сили, якій вдалося вижити у кілзоні Трійки, триває", - наголошують у Третьому армійському корпусі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ активізувала наступ на Лиман та застосовує тритонні авіабомби. Українські війська тримають оборону.