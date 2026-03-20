Масований штурм провалився: під Лиманом знищено 20 одиниць ворожої техніки та пів сотні окупантів. ВIДЕО
Сили оборони України відбили масштабну спробу наступу російських загарбників на Лиманському напрямку. У результаті злагоджених дій кількох підрозділів ворог зазнав значних втрат у живій силі та бронетехніці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну оборонну операцію провели воїни 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго спільно з підрозділами Третього армійського корпусу та 20-ї бригади безпілотних систем (батальйон К-2).
Результати відбиття атаки
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Втрати ворога: Ліквідовано майже 50 російських окупантів.
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Знищена техніка: Виведено з ладу понад 20 одиниць бойової техніки противника.
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Тактика: Значну частину бронемашин окупантів було підірвано за допомогою дистанційно встановлених мін, що стало несподіванкою для наступаючих сил.
Опублікований відеозапис містить фрагменти запеклих бойових зіткнень, кадри детонації ворожої техніки на мінних полях та точну роботу артилерії й дронів по залишках штурмових груп. Завдяки ефективній взаємодії піхоти, інженерних підрозділів та операторів БпЛА лінію фронту на цій ділянці вдалося втримати.
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