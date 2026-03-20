Массированный штурм провалился: под Лиманом уничтожено 20 единиц вражеской техники и полсотни оккупантов. ВИДЕО
Силы обороны Украины отразили масштабную попытку наступления российских захватчиков на Лиманском направлении. В результате слаженных действий нескольких подразделений враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную оборонительную операцию провели воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго совместно с подразделениями Третьего армейского корпуса и 20-й бригады беспилотных систем (батальон К-2).
Результаты отражения атаки
Потери врага: Ликвидировано почти 50 российских оккупантов.
Уничтоженная техника: Выведено из строя более 20 единиц боевой техники противника.
Тактика: Значительная часть бронемашин оккупантов была взорвана с помощью дистанционно установленных мин, что стало неожиданностью для наступающих сил.
Опубликованная видеозапись содержит фрагменты ожесточенных боевых столкновений, кадры детонации вражеской техники на минных полях и точную работу артиллерии и дронов по остаткам штурмовых групп. Благодаря эффективному взаимодействию пехоты, инженерных подразделений и операторов БПЛА линию фронта на этом участке удалось удержать.
- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
Між іншим, кацапський ідіоматичний вислів "Пайти кармить червей...", в німецькій мові звучить як "Подивиться знизу, на картоплю..."