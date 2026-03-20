Боевые действия на Лиманском направлении
Массированный штурм провалился: под Лиманом уничтожено 20 единиц вражеской техники и полсотни оккупантов. ВИДЕО

Силы обороны Украины отразили масштабную попытку наступления российских захватчиков на Лиманском направлении. В результате слаженных действий нескольких подразделений враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную оборонительную операцию провели воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго совместно с подразделениями Третьего армейского корпуса и 20-й бригады беспилотных систем (батальон К-2).

Смотрите также: Дрон-ждун атакует и уничтожает российского мотоштурмовика. ВИДЕО

Результаты отражения атаки

  • Потери врага: Ликвидировано почти 50 российских оккупантов.

  • Уничтоженная техника: Выведено из строя более 20 единиц боевой техники противника.

  • Тактика: Значительная часть бронемашин оккупантов была взорвана с помощью дистанционно установленных мин, что стало неожиданностью для наступающих сил.

Опубликованная видеозапись содержит фрагменты ожесточенных боевых столкновений, кадры детонации вражеской техники на минных полях и точную работу артиллерии и дронов по остаткам штурмовых групп. Благодаря эффективному взаимодействию пехоты, инженерных подразделений и операторов БПЛА линию фронта на этом участке удалось удержать.

Смотрите также: Минус РСЗО "Град" и 5 пушек: дроны батальона SIGNUM разгромили артиллерию оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (22190) штурм (616) уничтожение (9340) Донецкая область (11934) Лиман (328) 66 отдельная механизированная бригада (52) Покровский район (1633) Третий армейский корпус (100) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (8)
20.03.2026 12:52 Ответить
Гарно...

- А чого це ви, кацапи, до нас претеся?
- А ми хатим пасматреть, пачему у вас, "хахлов", так харашо растёт картошка и пшеница... Земля такая, чо-ли?
- Так, так... Лягайте в неї... Знизу краще видно, чого усе так гарно росте...
Між іншим, кацапський ідіоматичний вислів "Пайти кармить червей...", в німецькій мові звучить як "Подивиться знизу, на картоплю..."
20.03.2026 12:52 Ответить
Не видео, а бальзам на душу.
20.03.2026 12:54 Ответить
20.03.2026 12:58 Ответить
Я не можу зрозуміти...кацапи що,серйозно планували якийсь епічний весняно-літній наступ? Довбойоби,та й все. Чому тут дивуватися?
20.03.2026 12:59 Ответить
Це епічно!Слава ЗСУ!Смерть ворогам!На 2.28 свінорил так важко здихнув,наче щось зрозумів.
20.03.2026 13:23 Ответить
 
 