Массированный штурм провалился: под Лиманом уничтожено 20 единиц вражеской техники и полсотни оккупантов. ВИДЕО

Силы обороны Украины отразили масштабную попытку наступления российских захватчиков на Лиманском направлении. В результате слаженных действий нескольких подразделений враг понес значительные потери в живой силе и бронетехнике.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную оборонительную операцию провели воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго совместно с подразделениями Третьего армейского корпуса и 20-й бригады беспилотных систем (батальон К-2).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты отражения атаки

Потери врага: Ликвидировано почти 50 российских оккупантов.

Уничтоженная техника: Выведено из строя более 20 единиц боевой техники противника.

Тактика: Значительная часть бронемашин оккупантов была взорвана с помощью дистанционно установленных мин, что стало неожиданностью для наступающих сил.

Опубликованная видеозапись содержит фрагменты ожесточенных боевых столкновений, кадры детонации вражеской техники на минных полях и точную работу артиллерии и дронов по остаткам штурмовых групп. Благодаря эффективному взаимодействию пехоты, инженерных подразделений и операторов БПЛА линию фронта на этом участке удалось удержать.

