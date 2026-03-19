Уровень СОЧ в Третьем армейском корпусе вдвое ниже среднего показателя, — Билецкий

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) в его подразделении в 2,2 раза меньше, чем в среднем по Сухопутным войскам ВСУ.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что известно?

"У меня ровно в 2,2 раза меньше количество СОЧ в корпусе, чем в среднем по Сухопутным войскам. Но в среднем по Сухопутным войскам учитываются не только боевые подразделения", - отметил Билецкий.

В то же время Билецкий отметил, что такое сравнение не является полностью корректным. По его словам, общая статистика Сухопутных войск охватывает не только боевые, но и тыловые подразделения, тогда как в боевых частях показатели СОЧ могут быть выше.

Уровень самовольной отлучки остается стабильным

  • Ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса рассказал, что за последние восемь месяцев "у нас действительно сохраняется положительная динамика мобилизации".
  • В то же время уровень СОЧ остается стабильным.

Білецький Андрей (272) СОЧ (142) Третий армейский корпус (99) Сухопутные войска ВСУ (72)
Топ комментарии
+12
Указом Зеленского військовим заборонено паритись по СМІ. Тільки особам особо приближеним до тільця Найвеличнішого. Які 100% свої.
19.03.2026 20:21 Ответить
+10
Таки СЗЧ даже у них присутствует. А у них, я так понимаю, в основном не бусифицированные служат.
19.03.2026 20:19 Ответить
+9
В Україні більше трьох корпусів тцк тилових сухопутніх військ, там ніхто взагалі не йде в сзч. Напевно причина в умовах служби, чим більше сзч тим гірше там бути, чи я не правий?
19.03.2026 20:33 Ответить
Ти диви ,навіть в "зразково-показовому " третьому армійському корпусі є дезертири ,ой вибачте СЗЧ , який вже в нас народ став "не патріотичний і не мотивований " що не вірить у казочки про "перемогу " і "кордони 91 року ".
19.03.2026 20:50 Ответить
Це корпус, а не бригада. Там 80% не мають відношення до трійки
19.03.2026 21:08 Ответить
А до кого ж вони тоді мають відношення ,чи трійка - це такий собі віртуальний корпус ?
19.03.2026 21:28 Ответить
А чому ж тоді вони своїми "бігмордами " обвішали всю Україну ?
19.03.2026 21:31 Ответить
Вони не воюють на небезпечних напрямках, зеля береже його. Тиловик. То чому звідти будуть тікати?
19.03.2026 21:11 Ответить
нащо ти брешеш ? на боярку не вистачає ?
19.03.2026 21:23 Ответить
Може він на кілька відсотків теж почувається майбутнім президентом.)
19.03.2026 20:43 Ответить
хватит уже подставных всратых президентов
19.03.2026 21:12 Ответить
не кожен хенерал може бути хенералом без освіти!
19.03.2026 20:43 Ответить
Закончил(с отличием) исторический факультет. Это вам не семинария. Все нужно есть).
19.03.2026 20:50 Ответить
Так а може зробити і всі підрозділи зсу такі як в третій штурмовій то і сзч і інших підрозділах було би набагато менше? Замість звичного сзч є ще так зване внутрішнє сзч , це коли солдат прослужив рік два і три і потім просто через сзч переходить до більш кращого підрозділу де і командири адекватні і все інше..
19.03.2026 20:23 Ответить
а хто ж посадки буде тримати і штурмувати?
19.03.2026 21:30 Ответить
на всех олигархов не хватит
19.03.2026 22:00 Ответить
В Білецького все найкраще...але нічого в нього не получиться.
19.03.2026 20:29 Ответить
Крім рожевих поросяток.
19.03.2026 20:51 Ответить
Якщо в нього прямо так все пречудово то зробіть зсу по прикладу бригади Білецького! Все ж просто!
19.03.2026 20:34 Ответить
Менше сзч бо ахметка і авакян непогано кормлять. Отже контрактна армія краща за армію кріпаків. Думай-ТЕЭЄ
19.03.2026 20:39 Ответить
шаришь, там фул пакет
19.03.2026 22:01 Ответить
Коли я їхав зі шпиталю,мене командир роти (Новий) забирав,я йому сказав,що в епікрізі написано-"динамічний нагляд лікаря військової частини",так от він мені сказав-"у нас вєтєрінар єсть",воно мені у сини годилося,я пройшов те,що йому навіть у страшному сні не снилося,а він мене до худоби прирівняв,як таке можливо?
19.03.2026 20:44 Ответить
І що цей гамнюк командир вартий без солдата
19.03.2026 20:47 Ответить
на КСП кофе *******,та на свята Ордени получати
19.03.2026 20:48 Ответить
Єдиний вихід з того беспредела , це сзч , або в нормальну бригаду/підрозділ або взагалі с зсу
19.03.2026 20:49 Ответить
А "нормальний підрозділ" це що? Тиловики?
19.03.2026 20:55 Ответить
Ну наприклад де багато друзів служать чи знайомих хороших, не обов'язково тилові.
19.03.2026 20:57 Ответить
Там взагалі все цікаво, титанова пластина у берцовій кістці і піхотна бригада, там дуже весело,а ще за 50 років і Орден дали.
19.03.2026 21:12 Ответить
Може й так,чи вбити от таку собаку,яка нічого не бачила й тебе за худобу має,чи не брати гріх на душу,хоча вже й вбивав підарів, але це мабуть все таки не гріх
19.03.2026 20:57 Ответить
Зебидла всюди вистачає. Виздоровлюйте! Бережіть себе! 🙏🇺🇦
19.03.2026 20:51 Ответить
А що таке "зебидло"?
19.03.2026 20:57 Ответить
Це тупі, неадекватні, кончені придурки, на кшталт тих дебільних 73% від 40% що прийшли на вибори і вибрали ******* на горе всім адекватним людям.
19.03.2026 21:08 Ответить
це де у вас в італії такі водяться?
19.03.2026 21:33 Ответить
Ці кончені в Україні. Не думаю, щоб хтось, хто голосував в Італії, могли вибрати ото обдолбане і крадійкувате.
19.03.2026 21:49 Ответить
а вам з італії видно? може вони до вас виїхали? може це ви й виїхали.
19.03.2026 21:50 Ответить
Що, Білецький, зібрався замінити херпіду?))))) Дружбани?!?!?))))
19.03.2026 20:45 Ответить
Тобто, якщо, за деякою інформацією, в ЗСУ в СЗЧ йдуть 7 чи 8 з 10 мобілізованих, то в Білецького "всього" троє? Гм...
19.03.2026 20:54 Ответить
да, высокий показатель, со 10 солдат только 3 убегают и есть чем похвалиться и есть за что семь ордненов получить, перед этим разширив грудную клетку
19.03.2026 21:15 Ответить
А що кацап тут робить і скільки кацапів у СОЧ-ах перебуває?
19.03.2026 21:18 Ответить
ты бычок обсосанный от сигареты бонд, в окоп и иди
19.03.2026 21:28 Ответить
я таких как ты кацап#дар, троих "забаранил" и уже свою жизнь прожил не зря,а вот ты петушара козлорылая так и будешь кукарекать за три туалетных ржубеля до конца своего существования.
19.03.2026 21:36 Ответить
не кожний корпус може відправити своїх військовослужбовців займатися рекетом з других військовослужбовців , таке може собі дозволити тільки Білецький , а потім замяти справу
19.03.2026 21:01 Ответить
І чомусь про сзч,самі ахфіцери пишуть,повірте,війна для солдата,та війна для офіцера-це дві різні війни.
19.03.2026 21:02 Ответить
 
 