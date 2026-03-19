Уровень СОЧ в Третьем армейском корпусе вдвое ниже среднего показателя, — Билецкий

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) в его подразделении в 2,2 раза меньше, чем в среднем по Сухопутным войскам ВСУ.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что известно?

"У меня ровно в 2,2 раза меньше количество СОЧ в корпусе, чем в среднем по Сухопутным войскам. Но в среднем по Сухопутным войскам учитываются не только боевые подразделения", - отметил Билецкий.

В то же время Билецкий отметил, что такое сравнение не является полностью корректным. По его словам, общая статистика Сухопутных войск охватывает не только боевые, но и тыловые подразделения, тогда как в боевых частях показатели СОЧ могут быть выше.

Уровень самовольной отлучки остается стабильным

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал ВСУ Павел Палиса рассказал, что за последние восемь месяцев "у нас действительно сохраняется положительная динамика мобилизации".

В то же время уровень СОЧ остается стабильным.

