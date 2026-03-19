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Новини СЗЧ в ЗСУ
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Рівень СЗЧ у Третьому армійському корпусі вдвічі нижчий за середній показник, - Білецький

Білецький заявив про нижчий рівень СЗЧ у Третьому корпусі
Фото: 72 ОМБр

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) у його підрозділі є у 2,2 раза меншою, ніж у середньому по Сухопутних військах ЗСУ.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо?

"У мене рівно у 2,2 раза менша кількість СЗЧ в корпусі, ніж в середньому по Сухопутним військах. Але в середньому по Сухопутних військах включаються не тільки бойові підрозділи", - зазначив Білецький.

Водночас Білецький зауважив, що таке порівняння не є повністю коректним. За його словами, загальна статистика Сухопутних військ охоплює не лише бойові, а й тилові підрозділи, тоді як у бойових частинах показники СЗЧ можуть бути вищими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів, - Паліса

Рівень СЗЧ залишається сталим

  • Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса розповів, що за останні вісім місяців "у нас дійсно зберігається позитивна динаміка мобілізації".
  • Водночас рівень СЗЧ залишається сталим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров

Автор: 

Білецький Андрій (257) СЗЧ (183) Третій армійський корпус (151) Сухопутні війська ЗСУ (83)
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Топ коментарі
+20
Указом Зеленского військовим заборонено паритись по СМІ. Тільки особам особо приближеним до тільця Найвеличнішого. Які 100% свої.
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19.03.2026 20:21 Відповісти
+16
Таки СЗЧ даже у них присутствует. А у них, я так понимаю, в основном не бусифицированные служат.
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19.03.2026 20:19 Відповісти
+13
В Україні більше трьох корпусів тцк тилових сухопутніх військ, там ніхто взагалі не йде в сзч. Напевно причина в умовах служби, чим більше сзч тим гірше там бути, чи я не правий?
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19.03.2026 20:33 Відповісти

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