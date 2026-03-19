Рівень СЗЧ у Третьому армійському корпусі вдвічі нижчий за середній показник, - Білецький

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) у його підрозділі є у 2,2 раза меншою, ніж у середньому по Сухопутних військах ЗСУ.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо?

"У мене рівно у 2,2 раза менша кількість СЗЧ в корпусі, ніж в середньому по Сухопутним військах. Але в середньому по Сухопутних військах включаються не тільки бойові підрозділи", - зазначив Білецький.

Водночас Білецький зауважив, що таке порівняння не є повністю коректним. За його словами, загальна статистика Сухопутних військ охоплює не лише бойові, а й тилові підрозділи, тоді як у бойових частинах показники СЗЧ можуть бути вищими.

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Рівень СЗЧ залишається сталим

Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса розповів, що за останні вісім місяців "у нас дійсно зберігається позитивна динаміка мобілізації".

Водночас рівень СЗЧ залишається сталим.

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