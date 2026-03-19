Рівень СЗЧ у Третьому армійському корпусі вдвічі нижчий за середній показник, - Білецький
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) у його підрозділі є у 2,2 раза меншою, ніж у середньому по Сухопутних військах ЗСУ.
Про це він сказав під час зустрічі із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Що відомо?
"У мене рівно у 2,2 раза менша кількість СЗЧ в корпусі, ніж в середньому по Сухопутним військах. Але в середньому по Сухопутних військах включаються не тільки бойові підрозділи", - зазначив Білецький.
Водночас Білецький зауважив, що таке порівняння не є повністю коректним. За його словами, загальна статистика Сухопутних військ охоплює не лише бойові, а й тилові підрозділи, тоді як у бойових частинах показники СЗЧ можуть бути вищими.
Рівень СЗЧ залишається сталим
- Раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал ЗСУ Павло Паліса розповів, що за останні вісім місяців "у нас дійсно зберігається позитивна динаміка мобілізації".
- Водночас рівень СЗЧ залишається сталим.
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