УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8937 відвідувачів онлайн
Новини Відео Тварини у зоні бойових дій
10 043 23

Пес впирається лапами у лід та ковзається, намагаючись відірвати зубами шмат руки ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+

Російське командування продовжує кидати своїх солдатів на забій, навіть не намагаючись евакуювати тіла загиблих. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися шокуючі кадри з Лиманського напрямку, де безпритульні тварини живляться останками окупанта.

Це відео - наочна ілюстрація ставлення Кремля до своїх "героїв", які після смерті стають лише кормом для місцевих собак у посадках Донбасу.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі з місця подій:

  • Покинуті "своїми": На кадрах об’єктивного контролю, знятих українським дроном, видно тіло російського військового в характерному екіпіруванні. Судячи з усього, він загинув під час чергової спроби штурму українських позицій.

  • Природна утилізація: Поки пропаганда РФ розповідає про "почесті" та "виплати", реальність на передовій виглядає інакше: тіла тижнями лежать просто неба, де їх знаходять здичавілі собаки.

  • Лиманський відтинок: Цей напрямок залишається одним із найкривавіших. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, засипаючи позиції живою силою, яка згодом залишається гнити в сірій зоні.

Також дивіться: Безпритульний собака "рейдернув" смаколики із українського НРК, який віз продукти на передову: "Ми не проти. Ми любимо песиків". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) тварини (507) Донецька область (11293) Лиман (263) Покровський район (1777)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
02.03.2026 10:57 Відповісти
+16
Фу,песик,виплюнь.Невідомо де воно тими пальцями лазило.
показати весь коментар
02.03.2026 10:55 Відповісти
+11
Пси скоро будуть мати ожиріння
показати весь коментар
02.03.2026 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пси скоро будуть мати ожиріння
показати весь коментар
02.03.2026 10:54 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2026 10:57 Відповісти
Фу,песик,виплюнь.Невідомо де воно тими пальцями лазило.
показати весь коментар
02.03.2026 10:55 Відповісти
Це новина?
показати весь коментар
02.03.2026 10:56 Відповісти
Новина, на яку заслуговоють, коли голосують поприколу
показати весь коментар
02.03.2026 11:26 Відповісти
Ці собакени потім будуть великою проблемою.
показати весь коментар
02.03.2026 10:58 Відповісти
Так, як любителі людського мяса. Аналог вовків.
показати весь коментар
02.03.2026 11:01 Відповісти
Не будуть. Вони за мʼясом на родіну мʼяса прослєдують.
показати весь коментар
02.03.2026 11:16 Відповісти
Якби ж то так. Але їх доведеться відстрілювати.
показати весь коментар
02.03.2026 11:22 Відповісти
Це новина така?
показати весь коментар
02.03.2026 10:59 Відповісти
шкуру з руки стягує )) хоче з нею перчатку собі зробить ))
показати весь коментар
02.03.2026 11:02 Відповісти
Обувку на лапки, мо морозно було цієї зими...
показати весь коментар
02.03.2026 12:38 Відповісти
ну да, можно й так сказать ))
показати весь коментар
02.03.2026 12:43 Відповісти
Це песик демонструє навіщо ще один скид робити, коли тєло вже не рухається. Песиків карміть.
показати весь коментар
02.03.2026 11:17 Відповісти
Чомусь більше шкода покинутих і здичавілих собак...
показати весь коментар
02.03.2026 11:42 Відповісти
Собака , до речі на шеврони не дивиться він диаиться на м'ясо . Так що новина не дуже вдала . Бо ці собакени бігають по всьому фронту
показати весь коментар
02.03.2026 11:50 Відповісти
Звірі не винні, собака - домашня тварина, не вміє самостійно від людини виживати, тому тут від голоду змушена харчуватися людиноподібною падаллю, не від доброго життя.
показати весь коментар
02.03.2026 12:02 Відповісти
Это не псы, это друзья человека а жрут они грязного, вонючего пса...
показати весь коментар
02.03.2026 12:03 Відповісти
смачного!
показати весь коментар
02.03.2026 12:16 Відповісти
Що тварюки роблять ніякої жалості, бачать що слизько, а піску посипати ума не вистачає, хай тварина мучиться.
показати весь коментар
02.03.2026 12:48 Відповісти
Хороший відос, але дуже короткий...
показати весь коментар
02.03.2026 13:14 Відповісти
Яке жахливе вiдео! Той собака може отруIться!
показати весь коментар
02.03.2026 15:43 Відповісти
Да не оскуднеет рука дающего

Десь таке в святому писанні
показати весь коментар
02.03.2026 17:27 Відповісти
 
 