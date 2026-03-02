Пес впирається лапами у лід та ковзається, намагаючись відірвати зубами шмат руки ліквідованого окупанта. ВIДЕО 18+

Російське командування продовжує кидати своїх солдатів на забій, навіть не намагаючись евакуювати тіла загиблих. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися шокуючі кадри з Лиманського напрямку, де безпритульні тварини живляться останками окупанта.

Це відео - наочна ілюстрація ставлення Кремля до своїх "героїв", які після смерті стають лише кормом для місцевих собак у посадках Донбасу.

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Деталі з місця подій:

Покинуті "своїми": На кадрах об’єктивного контролю, знятих українським дроном, видно тіло російського військового в характерному екіпіруванні. Судячи з усього, він загинув під час чергової спроби штурму українських позицій.

Природна утилізація: Поки пропаганда РФ розповідає про "почесті" та "виплати", реальність на передовій виглядає інакше: тіла тижнями лежать просто неба, де їх знаходять здичавілі собаки.

Лиманський відтинок: Цей напрямок залишається одним із найкривавіших. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, засипаючи позиції живою силою, яка згодом залишається гнити в сірій зоні.

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