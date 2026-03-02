Пес упирается лапами в лед и скользит, пытаясь оторвать зубами кусок руки ликвидированного оккупанта

Российское командование продолжает бросать своих солдат на забой, даже не пытаясь эвакуировать тела погибших. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились шокирующие кадры с Лиманского направления, где бездомные животные питаются останками оккупанта.

Это видео - наглядная иллюстрация отношения Кремля к своим "героям", которые после смерти становятся лишь кормом для местных собак в посадках Донбасса.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Детали с места событий:

Брошенные "своими": На кадрах объективного контроля, снятых украинским дроном, видно тело российского военного в характерной экипировке. Судя по всему, он погиб во время очередной попытки штурма украинских позиций.

Естественная утилизация: Пока пропаганда РФ рассказывает о "почестях" и "выплатах", реальность на передовой выглядит иначе: тела неделями лежат под открытым небом, где их находят одичавшие собаки.

Лиманский участок: Это направление остается одним из самых кровавых. Враг пытается прорвать оборону ВСУ, засыпая позиции живой силой, которая впоследствии остается гнить в серой зоне.

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