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Новости Видео Животные в зоне боевых действий
10 043 23

Пес упирается лапами в лед и скользит, пытаясь оторвать зубами кусок руки ликвидированного оккупанта

Российское командование продолжает бросать своих солдат на забой, даже не пытаясь эвакуировать тела погибших. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились шокирующие кадры с Лиманского направления, где бездомные животные питаются останками оккупанта.

Это видео - наглядная иллюстрация отношения Кремля к своим "героям", которые после смерти становятся лишь кормом для местных собак в посадках Донбасса.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Детали с места событий:

  • Брошенные "своими": На кадрах объективного контроля, снятых украинским дроном, видно тело российского военного в характерной экипировке. Судя по всему, он погиб во время очередной попытки штурма украинских позиций.

  • Естественная утилизация: Пока пропаганда РФ рассказывает о "почестях" и "выплатах", реальность на передовой выглядит иначе: тела неделями лежат под открытым небом, где их находят одичавшие собаки.

  • Лиманский участок: Это направление остается одним из самых кровавых. Враг пытается прорвать оборону ВСУ, засыпая позиции живой силой, которая впоследствии остается гнить в серой зоне.

Смотрите также: Бездомная собака "рейдернула" вкусности из украинского НРК, который вез продукты на передовую: "Мы не против. Мы любим собачек". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) животные (947) Донецкая область (12417) Лиман (331) Покровский район (1763)
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Топ комментарии
+17
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02.03.2026 10:57 Ответить
+16
Фу,песик,виплюнь.Невідомо де воно тими пальцями лазило.
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02.03.2026 10:55 Ответить
+11
Пси скоро будуть мати ожиріння
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02.03.2026 10:54 Ответить
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Пси скоро будуть мати ожиріння
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02.03.2026 10:54 Ответить
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02.03.2026 10:57 Ответить
Фу,песик,виплюнь.Невідомо де воно тими пальцями лазило.
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02.03.2026 10:55 Ответить
Це новина?
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02.03.2026 10:56 Ответить
Новина, на яку заслуговоють, коли голосують поприколу
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02.03.2026 11:26 Ответить
Ці собакени потім будуть великою проблемою.
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02.03.2026 10:58 Ответить
Так, як любителі людського мяса. Аналог вовків.
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02.03.2026 11:01 Ответить
Не будуть. Вони за мʼясом на родіну мʼяса прослєдують.
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02.03.2026 11:16 Ответить
Якби ж то так. Але їх доведеться відстрілювати.
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02.03.2026 11:22 Ответить
Це новина така?
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02.03.2026 10:59 Ответить
шкуру з руки стягує )) хоче з нею перчатку собі зробить ))
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02.03.2026 11:02 Ответить
Обувку на лапки, мо морозно було цієї зими...
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02.03.2026 12:38 Ответить
ну да, можно й так сказать ))
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02.03.2026 12:43 Ответить
Це песик демонструє навіщо ще один скид робити, коли тєло вже не рухається. Песиків карміть.
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02.03.2026 11:17 Ответить
Чомусь більше шкода покинутих і здичавілих собак...
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02.03.2026 11:42 Ответить
Собака , до речі на шеврони не дивиться він диаиться на м'ясо . Так що новина не дуже вдала . Бо ці собакени бігають по всьому фронту
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02.03.2026 11:50 Ответить
Звірі не винні, собака - домашня тварина, не вміє самостійно від людини виживати, тому тут від голоду змушена харчуватися людиноподібною падаллю, не від доброго життя.
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02.03.2026 12:02 Ответить
Это не псы, это друзья человека а жрут они грязного, вонючего пса...
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02.03.2026 12:03 Ответить
смачного!
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02.03.2026 12:16 Ответить
Що тварюки роблять ніякої жалості, бачать що слизько, а піску посипати ума не вистачає, хай тварина мучиться.
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02.03.2026 12:48 Ответить
Хороший відос, але дуже короткий...
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02.03.2026 13:14 Ответить
Яке жахливе вiдео! Той собака може отруIться!
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02.03.2026 15:43 Ответить
Да не оскуднеет рука дающего

Десь таке в святому писанні
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02.03.2026 17:27 Ответить
 
 