Пес упирается лапами в лед и скользит, пытаясь оторвать зубами кусок руки ликвидированного оккупанта
Российское командование продолжает бросать своих солдат на забой, даже не пытаясь эвакуировать тела погибших. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились шокирующие кадры с Лиманского направления, где бездомные животные питаются останками оккупанта.
Это видео - наглядная иллюстрация отношения Кремля к своим "героям", которые после смерти становятся лишь кормом для местных собак в посадках Донбасса.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Детали с места событий:
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Брошенные "своими": На кадрах объективного контроля, снятых украинским дроном, видно тело российского военного в характерной экипировке. Судя по всему, он погиб во время очередной попытки штурма украинских позиций.
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Естественная утилизация: Пока пропаганда РФ рассказывает о "почестях" и "выплатах", реальность на передовой выглядит иначе: тела неделями лежат под открытым небом, где их находят одичавшие собаки.
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Лиманский участок: Это направление остается одним из самых кровавых. Враг пытается прорвать оборону ВСУ, засыпая позиции живой силой, которая впоследствии остается гнить в серой зоне.
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