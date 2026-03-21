Росія активізувала наступ на Лиман та застосовує тритонні авіабомби. Українські війська тримають оборону, - 60 ОМБр

На Лиманському напрямку російські війська активізували наступ, використовуючи комбінацію ударів тритонними авіабомбами, інтенсивні піхотні атаки та постійне відстеження цілей за допомогою розвідувальних і бойових дронів. Незважаючи на чисельну перевагу противника, українські підрозділи продовжують тримати оборону й закликають місцевих жителів Лиманщини до евакуації.

Про це "Суспільному" розповів начальник відділення комунікацій 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов, інформує Цензор.НЕТ.

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Російські війська активізують наступ на Лиман

Тритонні КАБи - це досить потужна сила, і відповідно для нас дуже важливо добре маскувати наші позиції, щоб не було можливості ворога щось дійсно знищити важливе для нас. Ну, і другий момент - це те, що в небі постійно знаходяться і розвідувальні дрони, які постійно шукають цілі, і ударні дрони, такі як "Молнія", "Ланцет", які шукають вже безпосередньо, щоб вразити".

За словами військового, військо РФ намагається адаптувати тактику: якщо раніше механізовані штурмові групи рухалися суцільним строєм, то зараз росіяни намагаються діяти "точково", з'являючись технікою в різних місцях одночасно - за аналогією до тактики розпорошених піхотних атак.

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Захоплення Лимана залишається однією із цілей російського війська, зазначив речник та додав, що окупанти розглядають місто як опорний пункт для подальших спроб штурмувати Слов'янськ і Краматорськ.

Українські підрозділи утримують оборону

Лиман є одним із ключових хабів на шляху до Слов'янського. І це буде таке місце, яке, можна сказати, буде опорним місцем для того, щоб надалі штурмувати і Лиман, і Краматорськ. Звісно, Лиман ближче до Слов'янська, тому саме Слов'янськ буде потерпати, якщо Лиман буде захоплено. Але ми впевнені, що цього не відбудеться. Бригада, як і корпус, активно працюють над тим, щоб тримати оборону Лимана від навали ворога".

Головним викликом залишається масовість: росіяни продовжують кидати на штурми великі групи піхоти та техніки, розповів Максим Білоусов. Він додав, у таких умовах визначальним стає швидке виявлення цілей і їхнє негайне знищення до моменту завдання шкоди.

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На тлі масованих атак зростає і кількість росіян, які здаються в полон. За даними Білоусова, час підготовки окупантів перед відправленням на передову різко скоротився - із місяця до одного тижня. Багато полонених та загиблих мають контракти, підписані всього за кілька днів до участі в штурмах, розповів начальник відділення комунікацій. Це свідчить про намагання російського командування компенсувати втрати саме кількістю, не зважаючи на життя особового складу, додав він.

Евакуація

Водночас військовий закликав жителів Лиманщини та прилеглих територій не зволікати з евакуацією. Залишатися в населених пунктах, що опинилися під загрозою, небезпечно, сказав речник.

Люди можуть використовуватися росіянами, як "живий щит". І ми вже раз бачили, як і на нашому напрямку, так і, наприклад, і Покровському, що немає сенсу залишатися і чекати, поки росіяни зайдуть в ці містечка на їхньому шляху. Тому що, або ви підтримуєте їх, або не підтримуєте, ви в будь-якому разі будете знищені.Тому що, закликаю всіх мешканців, які зараз знаходяться в зоні нашої відповідальності, особливо це Лиманщина, якщо у вас є змога евакуюватися, евакуюватись, якомога скоріше. Особливо, якщо у вас є маленькі діти, краще зараз знайти якісь домівки в більш безпечній зоні".