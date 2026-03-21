Россия активизировала наступление на Лиман и применяет трехтонные авиабомбы. Украинские войска держат оборону, - 60 ОМБр

На Лиманском направлении российские войска активизировали наступление, применяя комбинацию ударов трёхтонными авиабомбами, интенсивные пехотные атаки и постоянное отслеживание целей с помощью разведывательных и боевых дронов. Несмотря на численное превосходство противника, украинские подразделения продолжают держать оборону и призывают местных жителей Лиманщины к эвакуации.

Об этом "Суспільному" рассказал начальник отдела коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Российские войска активизируют наступление на Лиман

Трехтонные КАБы - это довольно мощная сила, и соответственно для нас очень важно хорошо маскировать наши позиции, чтобы у врага не было возможности уничтожить что-то действительно важное для нас. Ну, и второй момент - это то, что в небе постоянно находятся и разведывательные дроны, которые постоянно ищут цели, и ударные дроны, такие как "Молния", "Ланцет", которые ищут уже непосредственно, чтобы поразить".

По словам военного, войска РФ пытаются адаптировать тактику: если раньше механизированные штурмовые группы двигались сплошным строем, то сейчас россияне пытаются действовать "точечно", появляясь техникой в разных местах одновременно - по аналогии с тактикой рассредоточенных пехотных атак.

Захват Лимана остается одной из целей российских войск, отметил спикер и добавил, что оккупанты рассматривают город как опорный пункт для дальнейших попыток штурма Славянска и Краматорска.

Украинские подразделения удерживают оборону

Лиман является одним из ключевых узлов на пути к Славянску. И это будет такое место, которое, можно сказать, станет опорным пунктом для дальнейшего штурма как Лимана, так и Краматорска. Конечно, Лиман находится ближе к Славянску, поэтому именно Славянск пострадает, если Лиман будет захвачен. Но мы уверены, что этого не произойдет. Бригада, как и корпус, активно работают над тем, чтобы удерживать оборону Лимана от нашествия врага".

Главным вызовом остается массовость: россияне продолжают бросать на штурмы большие группы пехоты и техники, рассказал Максим Белоусов. Он добавил, что в таких условиях определяющим становится быстрое обнаружение целей и их немедленное уничтожение до момента нанесения урона.

На фоне массированных атак растет и количество россиян, сдающихся в плен. По данным Белоусова, время подготовки оккупантов перед отправкой на передовую резко сократилось - с месяца до одной недели. Многие пленные и погибшие имеют контракты, подписанные всего за несколько дней до участия в штурмах, рассказал начальник отдела коммуникаций. Это свидетельствует о попытках российского командования компенсировать потери именно количеством, не считаясь с жизнью личного состава, добавил он.

Эвакуация

В то же время военный призвал жителей Лиманщины и прилегающих территорий не медлить с эвакуацией. Оставаться в населенных пунктах, оказавшихся под угрозой, опасно, сказал спикер.

Люди могут использоваться россиянами в качестве "живого щита". И мы уже видели, как на нашем направлении, так и, например, в Покровском, что нет смысла оставаться и ждать, пока россияне зайдут в эти городки на своем пути. Потому что, поддерживаете вы их или нет, вы в любом случае будете уничтожены.Поэтому я призываю всех жителей, которые сейчас находятся в зоне нашей ответственности, особенно это Лиманщина, если у вас есть возможность эвакуироваться, эвакуируйтесь как можно скорее. Особенно, если у вас есть маленькие дети, лучше сейчас найти какое-то жилье в более безопасной зоне".