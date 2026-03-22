Ворог перегруповується на Харківщині та продовжує штурми, - Трегубов

Ворог на Харківському напрямку проводить перегрупування сил та продовжує наступальні дії.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстановка на Харківщині

За його словами, станом на сьогоднішній ранок ситуація на Харківському напрямку фронту залишається напруженою.

Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Боровський та низка інших", - сказав Трегубов.

Попри нещодавні втрати, російські війська не припиняють активність і намагаються відновити наступальні дії.

Речник зазначив, що йдеться про нові спроби просування після невдалих атак останніх днів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масштабний наступ РФ на Лимансько-Борівському напрямку, який обернувся провалом. Третій корпус зірвав плани ворога.