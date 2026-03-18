Войска РФ начали весенне-летнее наступление на 100 км фронта. СБС ликвидировали более 900 оккупантов за полтора суток, - Мадяр

Войска РФ фактически начали своё весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях. Всего за полтора суток Силы беспилотных систем уничтожили 900 россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Туманная ловушка или ирония войны

"900+ червей упаковали Птицы СБС в саван за полтора суток на участке фронта ровно в сто километров (Родинское-Гуляйполе). Резкая смена погоды 17-18 марта на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский отрезки), а также запланированный и несколько перегретый противником старт весенне-летней кампании, подтолкнули врага к возобновлению штурмовых действий под покровом долгожданной в течение марта непогоды", - пишет он.

Первые штурмовые группы уничтожены

"Первые заранее инфильтрированные штурмовые группы, сидевшие в консервах, начали под морось движение и столкнулись с дронным backfire - более сотни с добрым хвостом тушек Птиц СБС уложили носом в землю еще до полуночи", - рассказал Бровди.

"На рассвете 17 марта червь бросился с накопленной издалека пехотой, мотоциклами, бронетехникой и даже лошадьми одновременно на добром десятке участков. Более 500 из них (292-200 и 221-300) были подцепили Птицами СБС в течение 17 марта и расплатились выбытием из СВО санитарными или безвозвратными. Но туман различной плотности никуда не делся и до сих пор, поэтому ночь 18 марта затянулась во времени, с несколько меньшей интенсивностью, но к 12:00 стала ценой бессмысленности еще для 277 червей (141-200 и 136-300)", - добавляет он.

По словам командующего СБС, 900 ликвидированных оккупантов за полтора суток - это нечто новое.

У врага не было успеха

"Ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не прорвал. Весенне-летнее червячное наступление будем считать частично сорванным", - резюмирует Мадяр. 

так вчора тільки найвеличниший казав що ми зірвали усі їх плани по наступу....знов збрехав...
18.03.2026 14:08 Ответить
Дзьобуйте, Птахи! Хай накабздон горлянку зірве...
18.03.2026 14:09 Ответить
Так ось звідки ті вчорашні 1700+.
18.03.2026 14:10 Ответить
Який там наступ, це ніякий не наступ, стандартне знищення кацапстанців по кількості! Коли буде дійсно наступ то на такій ділянці буде знищено мінімум 5000-6000 тисяч кацапів за півтори доби.
146 мільйонів за п'ять хвилин.
Чого їх там жаліти.
Зі 146 мільйонів кацапів від сили 30-40, решта - це українці, росіяни, білоруси та інші поневолені народи кацапстаном!
Дрони у генотипі не розбиратимуться.
Це великий польській жовнєже. Як тікав з України, чого тільки не було... В Карпатах давив ведмедів, смажив шашлик, тим харчувався. Переплутав спочатку напрямок, в Тисі всіх качок видавив. Що йому ті кацапи....
В них втрати шалені а вони ще й умудряються наступати, звідки вони беруться?
- мобпотенціал 40+ млн
- більше 10 млн мають кредити які НЕ МОЖУТЬ виплатити ніколи - бо лише відсотки божевільні
- алкоголіки і наркомани - РФ лідер і по тому і по тому
- пропаганда про "ви герой что освабаждает от нацизма"
- економіка падає і робіт все менше і армія чи не єдиний вихід
....зараз там ще почали худобу різати щоб більше було безробітного і відчайдушного піпла
Так вони ж таргани. Свинособаки швидко плодяться.
Всё что надо знать про кацапов это то, что хороший рюский это мёртвый рюский ...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Це наступ, якій зірвав Зеленській? Чи інший наступ? У цього Мадяра, є якесь призвище, чи тільки клікуха? Він же ж там головнокомандувач. Генерал, чи маршал.
Клікуха в твого дебільного папи..
Тебе в Гугл забанили,чи ти такий наглухо тупий?
Кілька днів тому найгеніальніший полководець **********, Черчіль 21-го сторіччя проникливо розповідав журналістам, що завдяки його зусиллям ЗСУ зірвали запланований наступ кацапів.
Просто передоз був.
