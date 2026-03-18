Войска РФ фактически начали своё весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях. Всего за полтора суток Силы беспилотных систем уничтожили 900 россиян.

об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Туманная ловушка или ирония войны

"900+ червей упаковали Птицы СБС в саван за полтора суток на участке фронта ровно в сто километров (Родинское-Гуляйполе). Резкая смена погоды 17-18 марта на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский отрезки), а также запланированный и несколько перегретый противником старт весенне-летней кампании, подтолкнули врага к возобновлению штурмовых действий под покровом долгожданной в течение марта непогоды", - пишет он.

Первые штурмовые группы уничтожены

"Первые заранее инфильтрированные штурмовые группы, сидевшие в консервах, начали под морось движение и столкнулись с дронным backfire - более сотни с добрым хвостом тушек Птиц СБС уложили носом в землю еще до полуночи", - рассказал Бровди.

"На рассвете 17 марта червь бросился с накопленной издалека пехотой, мотоциклами, бронетехникой и даже лошадьми одновременно на добром десятке участков. Более 500 из них (292-200 и 221-300) были подцепили Птицами СБС в течение 17 марта и расплатились выбытием из СВО санитарными или безвозвратными. Но туман различной плотности никуда не делся и до сих пор, поэтому ночь 18 марта затянулась во времени, с несколько меньшей интенсивностью, но к 12:00 стала ценой бессмысленности еще для 277 червей (141-200 и 136-300)", - добавляет он.

По словам командующего СБС, 900 ликвидированных оккупантов за полтора суток - это нечто новое.

У врага не было успеха

"Ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не прорвал. Весенне-летнее червячное наступление будем считать частично сорванным", - резюмирует Мадяр.