Войска РФ начали весенне-летнее наступление на 100 км фронта. СБС ликвидировали более 900 оккупантов за полтора суток, - Мадяр
Войска РФ фактически начали своё весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях. Всего за полтора суток Силы беспилотных систем уничтожили 900 россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.
Туманная ловушка или ирония войны
"900+ червей упаковали Птицы СБС в саван за полтора суток на участке фронта ровно в сто километров (Родинское-Гуляйполе). Резкая смена погоды 17-18 марта на трех самых острых участках Донецкого и Запорожского направлений (Добропольский, Покровский и Гуляйпольский отрезки), а также запланированный и несколько перегретый противником старт весенне-летней кампании, подтолкнули врага к возобновлению штурмовых действий под покровом долгожданной в течение марта непогоды", - пишет он.
Первые штурмовые группы уничтожены
"Первые заранее инфильтрированные штурмовые группы, сидевшие в консервах, начали под морось движение и столкнулись с дронным backfire - более сотни с добрым хвостом тушек Птиц СБС уложили носом в землю еще до полуночи", - рассказал Бровди.
"На рассвете 17 марта червь бросился с накопленной издалека пехотой, мотоциклами, бронетехникой и даже лошадьми одновременно на добром десятке участков. Более 500 из них (292-200 и 221-300) были подцепили Птицами СБС в течение 17 марта и расплатились выбытием из СВО санитарными или безвозвратными. Но туман различной плотности никуда не делся и до сих пор, поэтому ночь 18 марта затянулась во времени, с несколько меньшей интенсивностью, но к 12:00 стала ценой бессмысленности еще для 277 червей (141-200 и 136-300)", - добавляет он.
По словам командующего СБС, 900 ликвидированных оккупантов за полтора суток - это нечто новое.
У врага не было успеха
"Ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не прорвал. Весенне-летнее червячное наступление будем считать частично сорванным", - резюмирует Мадяр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чого їх там жаліти.
- більше 10 млн мають кредити які НЕ МОЖУТЬ виплатити ніколи - бо лише відсотки божевільні
- алкоголіки і наркомани - РФ лідер і по тому і по тому
- пропаганда про "ви герой что освабаждает от нацизма"
- економіка падає і робіт все менше і армія чи не єдиний вихід
....зараз там ще почали худобу різати щоб більше було безробітного і відчайдушного піпла