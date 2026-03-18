Війська РФ фактично почали свій весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі. Лише за півтори доби Сили безпілотних систем "мінусували" 900 росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

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Туманна пастка або іронія війни

"900+ хробаків впакували Птахи СБС у саван протягом всього півтори діб, на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе). Різка зміна погоди 17-18 березня на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), а також запланований та дещо перегрітий противником старт весняно-літної кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій під завісою довгоочікуваної протягом березня негоди", - пише він.

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Перші штурмові групи знищено

"Перші інфільтровані заздалегідь штурмові хробачі групи, що сиділи консервами, розпочали під мряку двіж та зустрілися з дронним backfire,- понад сотню з добрим хвостом тушок Птахи СБС уклали писком до грунту ще до опівночі", - розповів Бровді.

"Вдосвіта 17 березня хробак газнув накопиченою повіддаль піхотою, мотоциками, бронею та й кіньми одночасно на доброму десятку ділянок. Понад 500 з них (292-200 та 221-300) були подзьобані Птахами СБС упродовж 17 березня та розплатилися вибуттям з СВО санітарними чи безповоротними. Але ж туман різної щільності нікуди не дівся і до тепер, тому ніч 18 березня затягнулася у часі, дещо з меншою компресією, але станом до 12:00 стала ціною безглуздя ще для 277 хробаків (141-200 та 136-300)", - додає він.

За словами командувача СБС, 900 ліквідованих окупантів за півтори доби- це дещо нова відмітка.

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Ворог успіху не мав

"Жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис. Весняно-літній хробачий наступ вважатимемо частково розкоркованим", - резюмує Мадяр.