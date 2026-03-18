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Новини Бої на сході України
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Війська РФ розпочали весняно-літній наступ на 100 км фронту. СБС ліквідували понад 900 окупантів за півтори доби, - Мадяр

загарбники,окупанти,рашисти,рф

Війська РФ фактично почали свій весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі. Лише за півтори доби Сили безпілотних систем "мінусували" 900 росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

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Туманна пастка або іронія війни

"900+ хробаків впакували Птахи СБС у саван протягом всього півтори діб, на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе). Різка зміна погоди 17-18 березня на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), а також запланований та дещо перегрітий противником старт весняно-літної кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій під завісою довгоочікуваної протягом березня негоди", - пише він.

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Перші штурмові групи знищено

"Перші інфільтровані заздалегідь штурмові хробачі групи, що сиділи консервами, розпочали під мряку двіж та зустрілися з дронним backfire,- понад сотню з добрим хвостом тушок Птахи СБС уклали писком до грунту ще до опівночі", - розповів Бровді.

"Вдосвіта 17 березня хробак газнув накопиченою повіддаль піхотою, мотоциками, бронею та й кіньми одночасно на доброму десятку ділянок. Понад 500 з них (292-200 та 221-300) були подзьобані Птахами СБС упродовж 17 березня та розплатилися вибуттям з СВО санітарними чи безповоротними. Але ж туман різної щільності нікуди не дівся і до тепер, тому ніч 18 березня затягнулася у часі, дещо з меншою компресією, але станом до 12:00 стала ціною безглуздя ще для 277 хробаків (141-200 та 136-300)", - додає він.

За словами командувача СБС, 900 ліквідованих окупантів за півтори доби- це дещо нова відмітка.

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Ворог успіху не мав

"Жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис. Весняно-літній хробачий наступ вважатимемо частково розкоркованим", - резюмує Мадяр. 

Автор: 

Гуляйполе (247) Запорізька область (5010) Донецька область (11374) бойові дії (6010) наступ (292) Бровді Роберт Мадяр (139) Сили безпілотних систем (542) Покровський район (1794) Пологівський район (428)
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Топ коментарі
+23
так вчора тільки найвеличниший казав що ми зірвали усі їх плани по наступу....знов збрехав...
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18.03.2026 14:08 Відповісти
+21
Дзьобуйте, Птахи! Хай накабздон горлянку зірве...
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18.03.2026 14:09 Відповісти
+18
Так ось звідки ті вчорашні 1700+.
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18.03.2026 14:10 Відповісти

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