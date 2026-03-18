Війська РФ розпочали весняно-літній наступ на 100 км фронту. СБС ліквідували понад 900 окупантів за півтори доби, - Мадяр
Війська РФ фактично почали свій весняно-літній наступ на Донеччині та Запоріжжі. Лише за півтори доби Сили безпілотних систем "мінусували" 900 росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.
Туманна пастка або іронія війни
"900+ хробаків впакували Птахи СБС у саван протягом всього півтори діб, на відрізку фронту рівно у сотню кілометрів (Родинське-Гуляйполе). Різка зміна погоди 17-18 березня на трьох найгостріших ділянках Донецького та Запорізького напрямків (Добропільський, Покровський та Гуляйпільський відтинки), а також запланований та дещо перегрітий противником старт весняно-літної кампанії, підштовхнули ворога до відновлення штурмових дій під завісою довгоочікуваної протягом березня негоди", - пише він.
Перші штурмові групи знищено
"Перші інфільтровані заздалегідь штурмові хробачі групи, що сиділи консервами, розпочали під мряку двіж та зустрілися з дронним backfire,- понад сотню з добрим хвостом тушок Птахи СБС уклали писком до грунту ще до опівночі", - розповів Бровді.
"Вдосвіта 17 березня хробак газнув накопиченою повіддаль піхотою, мотоциками, бронею та й кіньми одночасно на доброму десятку ділянок. Понад 500 з них (292-200 та 221-300) були подзьобані Птахами СБС упродовж 17 березня та розплатилися вибуттям з СВО санітарними чи безповоротними. Але ж туман різної щільності нікуди не дівся і до тепер, тому ніч 18 березня затягнулася у часі, дещо з меншою компресією, але станом до 12:00 стала ціною безглуздя ще для 277 хробаків (141-200 та 136-300)", - додає він.
За словами командувача СБС, 900 ліквідованих окупантів за півтори доби- це дещо нова відмітка.
Ворог успіху не мав
"Жодної ділянки за півтори доби на вищезгаданому відтинку противник не протис. Весняно-літній хробачий наступ вважатимемо частково розкоркованим", - резюмує Мадяр.
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