Сирський відвідав південний напрямок фронту: Стримуємо противника у низці населених пунктів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав південний напрямок фронту, де наразі тривають інтенсивні бої.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На Гуляйпільському напрямку противник продовжує тиск на наші оборонні позиції. Стримуємо противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка та інших – щодня близько 20 бойових зіткнень", - зазначив він.

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Зустріч із командирами

Сирський провів зустріч із командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах.

"Під час нарад заслухав доповіді про поточну обстановку та проблемні питання. Обговорили з командирами їхнє бачення щодо покращення положення та варіанти подальших дій.

Ми відстежуємо перегрупування додаткових сил і засобів противника та нейтралізуємо ворога.

На місці дав відповідні доручення щодо додаткового забезпечення частин боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Дякую командирам за нешаблонні рішення на полі бою та збереження життя наших воїнів. Дякую всім військовослужбовцям за стійкість і самовіддачу", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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