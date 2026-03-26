Сирський відвідав південний напрямок фронту: Стримуємо противника у низці населених пунктів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав південний напрямок фронту, де наразі тривають інтенсивні бої.
Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На Гуляйпільському напрямку противник продовжує тиск на наші оборонні позиції. Стримуємо противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка та інших – щодня близько 20 бойових зіткнень", - зазначив він.
Зустріч із командирами
Сирський провів зустріч із командирами штурмових та десантно-штурмових підрозділів й частин, які ведуть активну оборону у визначених смугах.
"Під час нарад заслухав доповіді про поточну обстановку та проблемні питання. Обговорили з командирами їхнє бачення щодо покращення положення та варіанти подальших дій.
Ми відстежуємо перегрупування додаткових сил і засобів противника та нейтралізуємо ворога.
На місці дав відповідні доручення щодо додаткового забезпечення частин боєприпасами та матеріально-технічними засобами.
Дякую командирам за нешаблонні рішення на полі бою та збереження життя наших воїнів. Дякую всім військовослужбовцям за стійкість і самовіддачу", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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