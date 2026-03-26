Украинские беспилотные подразделения и пехота действуют разрозненно. Это дает россиянам преимущество, - командир 1-го ОШП Филатов

Децентрализация управления ослабляет ВСУ: что сказал командир?

Главными вызовами для Сил обороны на юге являются численное превосходство захватчиков в пехоте и более эффективное использование дронов.

Об этом 24 каналу рассказал командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов (Перун), передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Именно это, по словам командира, позволяет россиянам продвигаться на отдельных участках. В то же время децентрализация управления беспилотной составляющей и пехотой ослабляет украинские силы.

Читайте также: Сырский посетил южное направление фронта: Сдерживаем противника в ряде населенных пунктов

"Нужно развивать БПЛА-составляющую на уровне корпусов и налаживать ее взаимодействие с пехотой, ориентируясь не на еБала, а на достижение общей цели.

А Силы беспилотных систем сосредоточить на ударах по глубоким тылам противника, что, кстати, они сейчас и пытаются делать", - пояснил Филатов.

Командир отметил, что благодаря этим усилиям украинские силы уничтожили большое количество средств ПВО противника. Теперь эту логику нужно закрепить и передать задачи поддержки пехоты на уровень корпусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Гуляйпольское направление РФ стягивает морскую пехоту, - Силы обороны юга

Або щось коротке, або сорочка довга...
26.03.2026 14:08 Ответить
А може взагалі ліквідувати піхоту як значення ? У нас же ж цілий міністр цифротрансформації , от і хай віддалено забезпечує втрат кацапам - вивчити всіх на операторів дрону які будуть з безпечних місць множити кацапів на нуль? Піхота без значної підтримки (арта, засоби зв'язку , матзасоби і інше) це вірна смерть і совковий пережиток.
26.03.2026 14:12 Ответить
таке, як скажете!
як що ліквідувати піхоту, то це скільки генералів, полковників, майорів без посад залиться....
філатов в тому числі.
26.03.2026 14:15 Ответить
Гарна пропозиція, тому що на малій відстані від розташування наших сил беспілотники можуть випадково відпрацювати по своїм без достатньої комунікації між підрозділами.
26.03.2026 14:14 Ответить
Так піхотою керують довбонати совецкої школи шо ви хотіли на сирського подивіться жуков номер два
26.03.2026 14:16 Ответить
перевага загарбників у піхоті та ефективніше використання дронів Джерело: https://censor.net/ua/n3607274
Сили Оборони України - більше мільйона , а в кацапів - 700 тис ... про яку чисельну перевагу мова ?
26.03.2026 14:20 Ответить
 
 