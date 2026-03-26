Украинские беспилотные подразделения и пехота действуют разрозненно. Это дает россиянам преимущество, - командир 1-го ОШП Филатов

Главными вызовами для Сил обороны на юге являются численное превосходство захватчиков в пехоте и более эффективное использование дронов.

Об этом 24 каналу рассказал командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов (Перун), передает Цензор.НЕТ.

Именно это, по словам командира, позволяет россиянам продвигаться на отдельных участках. В то же время децентрализация управления беспилотной составляющей и пехотой ослабляет украинские силы.

"Нужно развивать БПЛА-составляющую на уровне корпусов и налаживать ее взаимодействие с пехотой, ориентируясь не на еБала, а на достижение общей цели.

А Силы беспилотных систем сосредоточить на ударах по глубоким тылам противника, что, кстати, они сейчас и пытаются делать", - пояснил Филатов.

Командир отметил, что благодаря этим усилиям украинские силы уничтожили большое количество средств ПВО противника. Теперь эту логику нужно закрепить и передать задачи поддержки пехоты на уровень корпусов.

