Украинские беспилотные подразделения и пехота действуют разрозненно. Это дает россиянам преимущество, - командир 1-го ОШП Филатов
Главными вызовами для Сил обороны на юге являются численное превосходство захватчиков в пехоте и более эффективное использование дронов.
Об этом 24 каналу рассказал командир 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов (Перун), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Именно это, по словам командира, позволяет россиянам продвигаться на отдельных участках. В то же время децентрализация управления беспилотной составляющей и пехотой ослабляет украинские силы.
"Нужно развивать БПЛА-составляющую на уровне корпусов и налаживать ее взаимодействие с пехотой, ориентируясь не на еБала, а на достижение общей цели.
А Силы беспилотных систем сосредоточить на ударах по глубоким тылам противника, что, кстати, они сейчас и пытаются делать", - пояснил Филатов.
Командир отметил, что благодаря этим усилиям украинские силы уничтожили большое количество средств ПВО противника. Теперь эту логику нужно закрепить и передать задачи поддержки пехоты на уровень корпусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як що ліквідувати піхоту, то це скільки генералів, полковників, майорів без посад залиться....
філатов в тому числі.
Сили Оборони України - більше мільйона , а в кацапів - 700 тис ... про яку чисельну перевагу мова ?