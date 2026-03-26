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Новини Бойові дії на півдні Оператори дронів
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Українські безпілотні підрозділи та піхота діють розрізнено. Це дає росіянам перевагу, - командир 1-го ОШП Філатов

Децентралізація управління послаблює ЗСУ: що сказав командир?

Головними викликами для Сил оборони на півдні є перевага загарбників у піхоті та ефективніше використання дронів.

Про це 24 каналу розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов (Перун), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Саме це, за словами командира, дозволяє росіянам просуватися на окремих ділянках. Водночас децентралізація управління безпілотною складовою та піхотою послаблює українські сили.

Також читайте: Сирський відвідав південний напрямок фронту: Стримуємо противника у низці населених пунктів

"Треба розвивати БпЛА складову на рівні корпусів та налагоджувати її взаємодію з піхотою, орієнтуючись не на еБали, а на досягнення спільної мети.

А Сили безпілотних систем зосередити на ударах по глибоких тилах противника, що, до речі, вони зараз і намагаються робити", - пояснив Філатов.

Командир зазначив, що завдяки цим зусиллям українські сили знищили велику кількість засобів ППО противника. Тепер цю логіку треба закріпити та передати завдання підтримки піхоти на рівень корпусів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Гуляйпільський напрямок РФ стягує морську піхоту, - Сили оборони півдня

Автор: 

безпілотник БпЛА (6057) бойові дії (6051)
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Топ коментарі
+5
Так піхотою керують довбонати совецкої школи шо ви хотіли на сирського подивіться жуков номер два
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26.03.2026 14:16 Відповісти
+2
Або щось коротке, або сорочка довга...
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26.03.2026 14:08 Відповісти
+2
А може взагалі ліквідувати піхоту як значення ? У нас же ж цілий міністр цифротрансформації , от і хай віддалено забезпечує втрат кацапам - вивчити всіх на операторів дрону які будуть з безпечних місць множити кацапів на нуль? Піхота без значної підтримки (арта, засоби зв'язку , матзасоби і інше) це вірна смерть і совковий пережиток.
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26.03.2026 14:12 Відповісти

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