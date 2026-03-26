Українські безпілотні підрозділи та піхота діють розрізнено. Це дає росіянам перевагу, - командир 1-го ОШП Філатов

Головними викликами для Сил оборони на півдні є перевага загарбників у піхоті та ефективніше використання дронів.

Про це 24 каналу розповів командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов (Перун), передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Саме це, за словами командира, дозволяє росіянам просуватися на окремих ділянках. Водночас децентралізація управління безпілотною складовою та піхотою послаблює українські сили.

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"Треба розвивати БпЛА складову на рівні корпусів та налагоджувати її взаємодію з піхотою, орієнтуючись не на еБали, а на досягнення спільної мети.

А Сили безпілотних систем зосередити на ударах по глибоких тилах противника, що, до речі, вони зараз і намагаються робити", - пояснив Філатов.

Командир зазначив, що завдяки цим зусиллям українські сили знищили велику кількість засобів ППО противника. Тепер цю логіку треба закріпити та передати завдання підтримки піхоти на рівень корпусів.

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