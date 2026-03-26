Найбільше ворог атакує на Костянтинівському напрямку, загалом на фронті - 59 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті уже становить 59.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 26 березня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли України

Продовжуються артилерійські обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Іскрисківщина, Товстодубове, Кореньок, Бачівськ, Рижівка.

У Чернігівській області - Азарівка та Костобобрів.

Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Кореньок Сумської області.

Також читайте: Українські безпілотні підрозділи та піхота діють розрізнено. Це дає росіянам перевагу, - командир 1-го ОШП Філатов

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве та Лиман.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають.

Читайте: На Гуляйпільський напрямок РФ стягує морську піхоту, - Сили оборони півдня

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Наразі триває одне боєзіткнення. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаудару.

Також читайте: Сирський відвідав південний напрямок фронту: Стримуємо противника у низці населених пунктів

Інші напрямки

За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському, Слов’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках на цей час атак противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не зафіксовані.