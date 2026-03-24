За сутки произошло 176 боевых столкновений: 45 вражеских атак ВСУ отразили на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 176 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 38 авиационных ударов – сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отразили один вражеский штурм. Кроме того, противник осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Читайте также: Поражена вражеская установка БРК "Бастион", пункты управления и районы сосредоточения противника, — Генштаб

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении Охримовки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в направлении Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробишево. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Славянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Пазено. Один бой продолжается.

Смотрите также: "Дикие шершни" разработали технологию дистанционного управления перехватчиками STING. ВИДЕО

На Краматорском направлении враг осуществил четыре наступательные действия в районе Миньковки и в направлении Выролюбовки.

На Константиновском направлении оккупанты 37 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки, Русина Яра и Новопавловки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

Силы обороны с начала суток отразили 45 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое, Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 21 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта, повреждено два танка, две артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и семь укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 131 БПЛА различных типов.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 289 740 человек (+890 за сутки), 11 800 танков, 38 695 артсистем, 24 271 ББМ. ИНФОГРАФИКА

На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Терново, Красногорское, Злагода и в направлении Приволья. Авиаудару подверглась Ивановка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Воздвижовка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудар по Орехову.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Читайте также: ВСУ отразили массированный штурм РФ под Лиманом: уничтожено много бронетехники, - Третий армейский корпус

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.