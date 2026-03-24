За сутки произошло 176 боевых столкновений: 45 вражеских атак ВСУ отразили на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 176 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 38 авиационных ударов – сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отразили один вражеский штурм. Кроме того, противник осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении Охримовки. Одно боевое столкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в направлении Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробишево. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.

На Славянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Пазено. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг осуществил четыре наступательные действия в районе Миньковки и в направлении Выролюбовки.

На Константиновском направлении оккупанты 37 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки, Русина Яра и Новопавловки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

Силы обороны с начала суток отразили 45 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое, Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 21 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта, повреждено два танка, две артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и семь укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 131 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Терново, Красногорское, Злагода и в направлении Приволья. Авиаудару подверглась Ивановка.

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Воздвижовка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
  • На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудар по Орехову.
  • На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.

