За сутки произошло 176 боевых столкновений: 45 вражеских атак ВСУ отразили на Покровском направлении, - Генштаб
Всего с начала суток произошло 176 боевых столкновений.
Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 38 авиационных ударов – сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отразили один вражеский штурм. Кроме того, противник осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении Охримовки. Одно боевое столкновение еще продолжается.
На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в направлении Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробишево. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Славянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Пазено. Один бой продолжается.
На Краматорском направлении враг осуществил четыре наступательные действия в районе Миньковки и в направлении Выролюбовки.
На Константиновском направлении оккупанты 37 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки, Русина Яра и Новопавловки. Четыре боевых столкновения продолжаются.
Силы обороны с начала суток отразили 45 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое, Шевченко.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 21 – ранено; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта, повреждено два танка, две артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники, два пункта управления БПЛА и семь укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 131 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Терново, Красногорское, Злагода и в направлении Приволья. Авиаудару подверглась Ивановка.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Воздвижовка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.
- На Ореховском направлении активных наступательных действий противника не зафиксировано. Враг нанес авиаудар по Орехову.
- На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", — добавили в Генштабе.
