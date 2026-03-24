Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 289 740 человек (+890 за сутки), 11 800 танков, 38 695 артиллерийских систем, 24 271 БТР. ИНФОГРАФИКА

Потери РФ превысили 1 248 000 военных – данные Генштаба

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 289 740 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 289 740 (+890) человек
  • танков – 11 800 (+6) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 271 (+3) шт.
  • артиллерийских систем – 38 695 (+33) шт.
  • РСЗО – 1 696 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 336 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023) шт.
  • крылатые ракеты – 4 468 (+0) шт.
  • корабли/катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 84 955 (+180) шт.
  • специальная техника – 4 098 (+0) ед.

Потери врага на утро 24 марта

смажена урсятина
24.03.2026 07:26 Ответить
Мадяр чи не щодня показує та повідомляє про знищення російського ППО. Що не так зі статистикою?
24.03.2026 07:41 Ответить
Він по таких цілях не дістає.Такі цілі не дронами,а ракетами вражають,я так думаю.
24.03.2026 07:59 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
24.03.2026 07:44 Ответить
6 танків
24.03.2026 08:11 Ответить
 
 