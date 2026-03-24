Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 289 740 человек (+890 за сутки), 11 800 танков, 38 695 артиллерийских систем, 24 271 БТР. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 289 740 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 289 740 (+890) человек
- танков – 11 800 (+6) шт.
- боевых бронированных машин – 24 271 (+3) шт.
- артиллерийских систем – 38 695 (+33) шт.
- РСЗО – 1 696 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 336 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 193 892 (+1 023) шт.
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) шт.
- корабли/катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 84 955 (+180) шт.
- специальная техника – 4 098 (+0) ед.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Aron Mak
показать весь комментарий24.03.2026 07:26 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Iryna LIV #303361
показать весь комментарий24.03.2026 07:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor Grytselyak
показать весь комментарий24.03.2026 07:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Amber
показать весь комментарий24.03.2026 07:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Игорь Stav
показать весь комментарий24.03.2026 08:11 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль