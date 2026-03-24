Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 289 740 осіб (+890 за добу), 11 800 танків, 38 695 артсистем, 24 271 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 289 740 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб
- танків – 11 800 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.
- артилерійських систем – 38 695 (+33) од.
- РСЗВ – 1 696 (+1) од.
- засоби ППО – 1 336 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
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223!! одиниці знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Танки та логістика файно, ББМ мінімум, арта в нормі.
Танки закрили чергову сотню, логістика майже 85 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 289 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.