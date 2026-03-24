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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 289 740 осіб (+890 за добу), 11 800 танків, 38 695 артсистем, 24 271 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Втрати РФ перевищили 1 248 000 військових – дані Генштабу

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 289 740 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 289 740 (+890) осіб
  • танків – 11 800 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 271 (+3) од.
  • артилерійських систем – 38 695 (+33) од.
  • РСЗВ – 1 696 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 336 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 193 892 (+1 023) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 955 (+180) од.
  • спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.

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Втрати ворога на ранок 24 березня

Автор: 

Генштаб ЗС (8570) ліквідація (4811) знищення (10442) ЗСУ (8908)
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Топ коментарі
+21
Минув 4416 день москальсько-української війни.
223!! одиниці знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Танки та логістика файно, ББМ мінімум, арта в нормі.
Танки закрили чергову сотню, логістика майже 85 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 289 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.
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24.03.2026 08:34 Відповісти
+12
Випадок під Лиманом у коменті з пітьми:



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24.03.2026 09:00 Відповісти
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.03.2026 09:25 Відповісти

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