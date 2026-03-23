ВСУ отразили массированный штурм РФ под Лиманом: уничтожено много бронетехники, - Третий армейский корпус

На Лиманском направлении российские войска провели масштабную атаку, однако потеряли значительное количество бронетехники и не достигли результата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пспикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

В течение года на Лиманском направлении российские войска не прекращали атаковать позиции Сил обороны Украины, применяя тактику изнурения - небольшие штурмовые группы, инфильтрацию, беспилотники и артиллерию.

В настоящее время, по словам военных, противник осуществил один из самых масштабных механизированных штурмов, который по характеру напоминает боевые действия 2022 года.

Речь идет об интенсивной атаке с привлечением бронетехники, которая длилась около часа-полутора.

Большие потери техники и личного состава

Как отметил Бородин, новая тактика существенно отличается от предыдущей, однако показала свою неэффективность.

"По сравнению с прошлой тактикой в течение этого года, это большой контраст. Но она показала свою нерезультативность. Они теряли огромное количество бронетехники, огромное количество личного состава", - подчеркнул он.

По словам Бородина, хотя потери личного состава для российского командования могут и не быть критическими, значительные потери бронетехники имеют для них существенное значение.

Он предположил, что этот штурм стал серьезной неудачей для противника.

Что предшествовало?

На Лиманском направлении российские войска активизировали наступление, используя комбинацию ударов трехтонными авиабомбами, интенсивные пехотные атаки и постоянное отслеживание целей с помощью разведывательных и боевых дронов. Несмотря на численное превосходство противника, украинские подразделения продолжают держать оборону и призывают местных жителей Лиманщины к эвакуации.

