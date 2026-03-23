ЗСУ відбили масований штурм РФ під Лиманом: знищено багато бронетехніки, - Третій армійський корпус

На Лиманському напрямку російські війська здійснили масштабну атаку, однак втратили значну кількість броні та не досягли результату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі телемарафону повідомив речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

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Протягом року на Лиманському напрямку російські війська не припиняли атакувати позиції Сил оборони України, застосовуючи тактику виснаження - невеликі штурмові групи, інфільтрацію, безпілотники та артилерію.

Наразі, за словами військових, противник здійснив один із найбільш масштабних механізованих штурмів, який за характером нагадує бойові дії 2022 року.

Йдеться про інтенсивну атаку із залученням бронетехніки, що тривала близько години-півтори.

Великі втрати техніки та особового складу

Як зазначив Бородін, нова тактика суттєво відрізняється від попередньої, однак показала свою неефективність.

"Порівняно з минулою тактикою протягом цього року, це великий контраст. Але вона показала свою нерезультативність. Вони втрачали величезну кількість броні, величезну кількість особового складу", - наголосив він.

За словами Бородіна, хоча втрати особового складу для російського командування можуть не бути критичними, значні втрати бронетехніки мають для них суттєве значення.

Він припустив, що цей штурм став серйозною невдачею для противника.

Що передувало?

На Лиманському напрямку російські війська активізували наступ, використовуючи комбінацію ударів тритонними авіабомбами, інтенсивні піхотні атаки та постійне відстеження цілей за допомогою розвідувальних і бойових дронів. Попри чисельну перевагу противника, українські підрозділи продовжують тримати оборону й закликають місцевих жителів Лиманщини до евакуації.

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