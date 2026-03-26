На фронті 133 боєзіткнення, найбільше штурмів РФ відбулося на Покровському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку доби, 26 березня, на передовій відбулося 133 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 41 авіаційного удару, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6176 дронів-камікадзе та здійснив 2765 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Ситуація на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

Обстановка на сході України

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім штурмів окупантів у районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник тричі намагався просунутися вперед у районах Платонівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки. Одне боєзіткнення триває дотепер. На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне, Покровськ, Молодецьке у напрямку населених пунктів Кучерів Яр та Світле. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 93 окупанти та 51 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та 33 одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено сім укриттів піхоти, одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки. Знищено або подавлено 201 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти десять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ найбільше атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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