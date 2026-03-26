РФ найбільше атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ
Протягом 25 березня на передовій зафіксовано 158 бойових зіткнень Сил оборони із російськими загарбниками.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Гаврилівка, Підгаврилівка, Коломийці, Новоселівка, Христофорівка. У Запорізькій області від авіаударів постраждали: Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Копані, Долинка, Верхня Терса, Кам’янка, Воскресенка, Барвінівка, Новосолошине, Любимівка, Веселянка та Новоолександрівка.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 89 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ. Протягом доби зафіксовано три боєзіткнення.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Зибинового та Охрімівки.
На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував у бік Нової Кругляківки, Курилівки та Платонівки.
На Лиманському напрямку противник атакував шість разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Діброви та в районі населеного пункту Копанки.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення, штурмуючи в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове, Світле, Новосергіївка та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Гришиного, Шевченка.
На Олександрівському напрямку противник атакував тричі в районах населених пунктів Тернове, Олександроград та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного, Мирного.
На Оріхівському напрямку ворог атакував в районі Приморського.
На Придніпровському напрямку противник здійснив дві штурмові дії – в бік Антонівського мосту та острова Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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