Міноборони готує зміни до процесу мобілізації та СЗЧ, - Федоров
Міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями 13 підрозділів, які ведуть бої на передовій.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він зазначив, що сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.
Обговорювали проблемні питання
За словами Федорова, порушували питання тривалості перебування на позиціях, складності заходів і виходів, ускладненої логістики під постійними атаками дронів, дефіциту людей, якості підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, морального стану та зв'язку на передовій.
"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців - щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.
За завданням Президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції.
Що передувало?
- Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації.
- Президент Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль