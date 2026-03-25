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Новини Мобілізація в Україні Реформи в армії
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Міноборони готує зміни до процесу мобілізації та СЗЧ, - Федоров

Федоров зустрівся із штурмовиками: обговорили проблемні питання

Міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями 13 підрозділів, які ведуть бої на передовій.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зазначив, що сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

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Обговорювали проблемні питання

За словами Федорова, порушували питання тривалості перебування на позиціях, складності заходів і виходів, ускладненої логістики під постійними атаками дронів, дефіциту людей, якості підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, морального стану та зв'язку на передовій.

"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців - щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.

За завданням Президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції.

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Що передувало?

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Автор: 

реформи (3247) бойові дії (6045) мобілізація (3459) Федоров Михайло (1159)
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Топ коментарі
+32
Многое, но не все. Практика набора "ходит-значит пригоден" делает ВСУ только слабее.
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25.03.2026 14:22 Відповісти
+24
Спочатку вивчіть питання хто був Мадяр на закарпатті і потім не робіть собі ідолів, щоб потім не розповідати що вас знову обдурили на виборах.
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25.03.2026 14:37 Відповісти
+23
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25.03.2026 14:30 Відповісти

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