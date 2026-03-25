Міноборони готує зміни до процесу мобілізації та СЗЧ, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями 13 підрозділів, які ведуть бої на передовій.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зазначив, що сержанти й солдати працюють на Донецькому, Сумському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

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Обговорювали проблемні питання

За словами Федорова, порушували питання тривалості перебування на позиціях, складності заходів і виходів, ускладненої логістики під постійними атаками дронів, дефіциту людей, якості підготовки військовослужбовців, забезпечення дронами й необхідною технікою, морального стану та зв'язку на передовій.

"Разом провели краштест рішень, які готує команда Міноборони для армії. Зокрема, ключові зміни в процесі мобілізації та СЗЧ, а також окремі підходи для штурмовиків і піхотинців - щодо термінів служби та грошового забезпечення. Це буде пакет конкретних проєктів, які мають системно змінити ситуацію.



За завданням Президента, спільно з військовими працюємо над тим, щоб масштабувати російські втрати та посилити наші фронтові позиції.

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Що передувало?

Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації.

Президент Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи.

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