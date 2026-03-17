Один міністр оборони проблему з мобілізацією не вирішить, потрібен комплекс - ТЦК, поліція, ДПСУ, податкова, - Луценко

"Бусифікації" не має бути, але в комплексі з іншими заходами треба знайти можливість добирати людей.

Про це заявив військовий та екснардеп Ігор Луценко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, він прокоментував ініціативу нардепа Гривка щодо зміни процесу мобілізації.

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"У цьому законопроєкті написано: "Не можна необґрунтовано застосовувати силу". А її і так не можна застосовувати і без цього документу. Навіть якщо депутати тричі таке повторять законодавчо, це нічого не змінить. Тож бачимо прояв такої законодавчої наївності.

Що стосується суті, тут є дві речі. Одну я розумію, іншу - не до кінця. Перше – фактично намагаються скасувати "бусифікацію". Коли до тебе підходять на вулиці і щось перевіряють, якщо ти не в розшуку, то тобі дають три дні, щоб ти прийшов до військкомату. Тобто одразу повезти туди не зможуть. І це прямо дуже "потужна" пропозиція. Звичайно, у нормально працюючій державі з нормальною поліцією та адекватним розшуком громадян, можливо, так і треба", - пояснив він.

За словами Луценка, ненормально, коли працівники ТЦК змушені когось ловити.

"Це і для них самих – підстава, що вони мусять когось силою крутити та кудись везти. Так не має відбуватися. Мусить бути відповідальність і контроль", - наголосив військовий.

Також він вважає пропозицію із трьома днями на збори правильною, але водночас і односторонньою.

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"От що відбуватиметься, якщо її запровадити? Думаю, близько 60-80 відсотків ухилянтів за цей час просто "ставатимуть на лижі". Давайте тоді придумаємо, як зробити так, щоб не було можливості тікати. От прийшла повістка, якщо ти з якихось там власних міркувань її спеціально не отримав – все: до тебе застосовуються санкції аж до кримінальної відповідальності. Скільки у нас мільйонів у розшуку? Федоров нещодавно говорив, що два. І скільки впіймали?! Вони усі пристосували у той чи інший спосіб до такого життя і живуть собі.

Такими ініціативами можна знову ускладнити процес мобілізації. Виходить так: якщо людина скоїла адміністративне правопорушення, то її тепер треба ще 25 разів оформити перед тим, як застосовувати заходи типу розшуку, який так само цим утруднювати", - наголосив Луценко.

Військовий вважає, що "бусифікації" не має бути, але в комплексі з іншими заходами треба знайти можливість добирати людей.

"Бусифікація" – це зло, однак чимало хто із "бусифікованих", зрештою, потім нормально воює. Тож тут потрібна серйозна дискусія", - додав він.

Луценко вважає, що окремий міністр оборони цю проблему не вирішить.

"Він для цього не має достатньо повноважень. Як я сказав, нам потрібен комплекс – ТЦК, поліція, прикордонники, податкова, які б працювали за такою схемою, щоб люди боялися бути ухилянтами.

Я би пропонував більш активно карати тих, хто злісно ухиляється чи йде в СЗЧ. Звичайно, є різні випадки. Є такі СЗЧ-шники, яких я готовий виправдати. Але є й такі, хто заслуговують на найтяжче покарання, але зараз такого не відбувається. З ухилянтами історія ще гірша, адже в СЗЧ – 300 тисяч, а у розшуку – офіційно два мільйони, хоча по факту їх значно більше. Якщо буде реальне покарання, ситуація зміниться", - додав військовий.

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Рішення має бути ухвалено разом із Міноборони

Командир 422-го окремого полку безпілотних систем "Luftwaffe" Микола Колесник проти того, щоб народні депутати самостійно без залучення Міністерства оборони ухвалювали рішення щодо процесу мобілізації.

"Якщо на міністра оборони покладена така відповідальна місія - налагодити цю систему, то йому не потрібно звертатися до депутатів за порадами. У парламенті є різні люди, але вони здебільшого відірвані від реального життя воюючої країни, а багато хто з них ще й має корупційний шлейф. Я вже не кажу про присутність там російської п’ятої колони – представників ОПЗЖ", - пояснив він.

Колесник назвав мобілізацію одним із стовпів, на яких тримається безпека країни.

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"Я не хочу, щоб за мене мій полк комплектували ті, хто взагалі не повинен торкатися таких чутливих тем. Я маю досвід взаємодії з Федоровим – доповідав на одній із нарад, і отримав дуже хороший фідбек. Я довіряю цій людини. Йому є, на кого спиратися, та з ким радитися.

Потрібні консультації із успішними та відповідальними командирами, які безпосередньо воюють, мають досвід комплектації своїх підрозділів та живуть війною. Вони знають усі "підводні течії", проблеми, та можуть дати міністру зворотній зв’язок та допомогти створити дієвий механізм. Це все напрацюється, а тоді вже народні депутати приведуть все до ладу у правовому полі, голосують і вперед!" - зазначив командир.

Думки нардепів та військових про мобілізацію читайте в матеріалі Цензор.НЕТ за посиланням.

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