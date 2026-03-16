Військовослужбовець ТЦК застосував зброю під час заходів оповіщення в Одесі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому, як стверджується, військовослужбовець ТЦК в Одесі застосував зброю під час заходів оповіщення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент на вулиці Марсельській повідомляють місцеві канали.
На відеозаписі видно, двір між багатоповерхівками. У ньому мікроавтобус та ще кілька автомобілів. На записі чути постріли та нецензурну лайку авторки відео. Мікроавтобус швидко починає рухатися і зникає із поля зору.
"Сутичка з представниками ТЦК на Марсельській. Прямо у дворі будинку під час "запаковки" чоловіка працівники ТЦК відкрили стрілянину з пістолета, щоб розігнати людей", - зазначає у коментарі автор публікації.
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Топ коментарі
+29 David Polcadot
показати весь коментар16.03.2026 16:38 Відповісти Посилання
+24 Тарас Пастушенко
показати весь коментар16.03.2026 16:46 Відповісти Посилання
+15 Серый Вовк
показати весь коментар16.03.2026 16:53 Відповісти Посилання
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