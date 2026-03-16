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Новини Відео Мобілізація Порушення ТЦК прав людини
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Військовослужбовець ТЦК застосував зброю під час заходів оповіщення в Одесі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому, як стверджується, військовослужбовець ТЦК в Одесі застосував зброю під час заходів оповіщення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент на вулиці Марсельській повідомляють місцеві канали.

На відеозаписі видно, двір між багатоповерхівками. У ньому мікроавтобус та ще кілька автомобілів. На записі чути постріли та нецензурну лайку авторки відео. Мікроавтобус швидко починає рухатися і зникає із поля зору.

"Сутичка з представниками ТЦК на Марсельській. Прямо у дворі будинку під час "запаковки" чоловіка працівники ТЦК відкрили стрілянину з пістолета, щоб розігнати людей", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

Одеса (5864) Одеська область (4136) мобілізація (3454) ТЦК та СП (1224) Одеський район (660)
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Топ коментарі
+29
Ухилянтів виправдовують та захищають виклучно от таке матершинне бидло. Нормальна, чемна, освітня людина може лише допомогти хлопцям з ТЦК запакувати ухилеса чи СЗЧешника.
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16.03.2026 16:38 Відповісти
+24
пото сиди собі тихенько у своїй Німетчині на не виступай про Україну. Бо більше ти до неї не маєш ніякого відношення. якось ми тут самі роберемося без вас розумних та успіних німців.
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16.03.2026 16:46 Відповісти
+15
Тут всё гораздо сложнее, просто люди видят несправедливость, люди видят что власть имущие и члены их семей почему-то не на фронте, богатые Буратины с детишками тоже, а простые люди отлавливаются в своих дворах а ведь когда идёт война за свою землю воевать должны ВСЕ и если этого нет то понятно что народ это не просто злит а бесит.
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16.03.2026 16:53 Відповісти

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