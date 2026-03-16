Военнослужащий ТЦК применил оружие во время мероприятий оповещения в Одессе. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой, как утверждается, военнослужащий ТЦК в Одессе применил оружие во время оповещения. Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте на улице Марсельской сообщают местные каналы.

На видеозаписи виден двор между многоэтажками. В нем микроавтобус и еще несколько автомобилей. На записи слышны выстрелы и нецензурная брань автора видео. Микроавтобус быстро начинает двигаться и исчезает из поля зрения.

"Столкновение с представителями ТЦК на Марсельской. Прямо во дворе дома во время "запаковки" мужчины сотрудники ТЦК открыли стрельбу из пистолета, чтобы разогнать людей", — отмечает в комментарии автор публикации.

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