Военнослужащий ТЦК применил оружие во время мероприятий оповещения в Одессе. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой, как утверждается, военнослужащий ТЦК в Одессе применил оружие во время оповещения. Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте на улице Марсельской сообщают местные каналы.
На видеозаписи виден двор между многоэтажками. В нем микроавтобус и еще несколько автомобилей. На записи слышны выстрелы и нецензурная брань автора видео. Микроавтобус быстро начинает двигаться и исчезает из поля зрения.
"Столкновение с представителями ТЦК на Марсельской. Прямо во дворе дома во время "запаковки" мужчины сотрудники ТЦК открыли стрельбу из пистолета, чтобы разогнать людей", — отмечает в комментарии автор публикации.
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