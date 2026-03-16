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Новости Видео мобилизации Нарушение ТЦК прав человека
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Военнослужащий ТЦК применил оружие во время мероприятий оповещения в Одессе. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой, как утверждается, военнослужащий ТЦК в Одессе применил оружие во время оповещения. Как передает Цензор.НЕТ, об инциденте на улице Марсельской сообщают местные каналы.

На видеозаписи виден двор между многоэтажками. В нем микроавтобус и еще несколько автомобилей. На записи слышны выстрелы и нецензурная брань автора видео. Микроавтобус быстро начинает двигаться и исчезает из поля зрения.

"Столкновение с представителями ТЦК на Марсельской. Прямо во дворе дома во время "запаковки" мужчины сотрудники ТЦК открыли стрельбу из пистолета, чтобы разогнать людей", — отмечает в комментарии автор публикации.

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Одесса (8150) Одесская область (4392) мобилизация (3106) ТЦК (1168) Одесский район (635)
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Топ комментарии
+29
Ухилянтів виправдовують та захищають виклучно от таке матершинне бидло. Нормальна, чемна, освітня людина може лише допомогти хлопцям з ТЦК запакувати ухилеса чи СЗЧешника.
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16.03.2026 16:38 Ответить
+24
пото сиди собі тихенько у своїй Німетчині на не виступай про Україну. Бо більше ти до неї не маєш ніякого відношення. якось ми тут самі роберемося без вас розумних та успіних німців.
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16.03.2026 16:46 Ответить
+15
Тут всё гораздо сложнее, просто люди видят несправедливость, люди видят что власть имущие и члены их семей почему-то не на фронте, богатые Буратины с детишками тоже, а простые люди отлавливаются в своих дворах а ведь когда идёт война за свою землю воевать должны ВСЕ и если этого нет то понятно что народ это не просто злит а бесит.
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16.03.2026 16:53 Ответить

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