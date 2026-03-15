Депутаты должны работать в Раде или идти на фронт, - Зеленский
Народные депутаты должны либо продолжать свою работу в Верховной Раде во время военного положения, либо участвовать в защите страны на фронте.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"С первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, которые хотели сложить мандат. Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и нужно защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо я готов обсудить с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт", - отметил президент.
Вопрос выборов
Президент также отметил, что теоретически возможен и третий вариант - изменить законодательство и провести выборы. Однако он считает проведение выборов во время войны невозможным из-за ограничений, связанных с безопасностью и юридических ограничений.
Работа Рады
Также глава государства обратил внимание на работу Верховной Рады. По его мнению, ситуацию с эффективностью голосований необходимо улучшить: "Что касается того, как работает парламент сейчас: может быть много разных причин, много личных оценок. Но ситуацию нужно исправлять".
Зеленский отметил, что иногда оппозиционные силы не поддерживают важные законопроекты, в частности те, которые связаны с международной финансовой поддержкой, сотрудничеством с Международным валютным фондом, разблокированием макрофинансовой помощи от ЕС или необходимы для евроинтеграции Украины.
"К сожалению, оппозиционеры не добавляют своих голосов за те или иные важные законопроекты - будь то законодательный запрос от МВФ для финансовой поддержки, будь то для разблокирования 90 миллиардов евро, будь то законопроекты, необходимые для евроинтеграции. Даже по законам, которые не являются острыми, всегда приходится договариваться с оппозиционными силами, долго убеждать, чтобы продемонстрировать единство, о котором так часто говорят. Но кроме слов, нужно демонстрировать его в действиях. Нужно собраться с силами и принять для себя решение", - говорит президент.
"Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т.д., или меняем закон и разрешаем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", - подытожил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", - зазначив президент.
Який ідіот!!!🤬
Сьомий рік при владі.🤦♂️
"Він навчиться!"- говорили його виборці.
Щоб прийняти якийсь закон, за нього мають проголосувати депутати!!!
Твої депутати звикли тицяти на кнопку лише "за гроші в конвертах".
А за такий закон навіть за гроші ніхто не проголосує.
Володя черговий раз потужно пернув в калюжу!
Без питань - обов'язково змінимо законодавство хоч завтра.
Але внесу одну поправку: разом з депутатами мають піти на фронт також президент і весь ОП.
Думаю, з такою реформою буде дуже легко нарешті ввести терміни служби!
А знає він, що всі закони і зміни до них приймає не він зі своїми антимайданними менеджерами, а Верховна Рада?