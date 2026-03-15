Депутаты должны работать в Раде или идти на фронт, - Зеленский

Народные депутаты должны либо продолжать свою работу в Верховной Раде во время военного положения, либо участвовать в защите страны на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"С первых дней полномасштабного российского вторжения были депутаты, которые хотели сложить мандат. Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и нужно защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо я готов обсудить с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт", - отметил президент.

Вопрос выборов 

Президент также отметил, что теоретически возможен и третий вариант - изменить законодательство и провести выборы. Однако он считает проведение выборов во время войны невозможным из-за ограничений, связанных с безопасностью и юридических ограничений.

Работа Рады

Также глава государства обратил внимание на работу Верховной Рады. По его мнению, ситуацию с эффективностью голосований необходимо улучшить: "Что касается того, как работает парламент сейчас: может быть много разных причин, много личных оценок. Но ситуацию нужно исправлять".

Зеленский отметил, что иногда оппозиционные силы не поддерживают важные законопроекты, в частности те, которые связаны с международной финансовой поддержкой, сотрудничеством с Международным валютным фондом, разблокированием макрофинансовой помощи от ЕС или необходимы для евроинтеграции Украины.

"К сожалению, оппозиционеры не добавляют своих голосов за те или иные важные законопроекты - будь то законодательный запрос от МВФ для финансовой поддержки, будь то для разблокирования 90 миллиардов евро, будь то законопроекты, необходимые для евроинтеграции. Даже по законам, которые не являются острыми, всегда приходится договариваться с оппозиционными силами, долго убеждать, чтобы продемонстрировать единство, о котором так часто говорят. Но кроме слов, нужно демонстрировать его в действиях. Нужно собраться с силами и принять для себя решение", - говорит президент.

"Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т.д., или меняем закон и разрешаем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", - подытожил президент.

Топ комментарии
+19
А цар не забув, що у нас парламентсько-президентська країна?
15.03.2026 10:15 Ответить
+18
...заявив "щеневтік", котрий сам чотирижди відкосив від повістки.
15.03.2026 10:19 Ответить
+12
Щось Єрмака з Татаровим та різними зелькіними гідрант на фронт не відправляє. Напевно відпрацьовують.
15.03.2026 10:16 Ответить
бе бе ме меееееее !!!!
15.03.2026 10:15 Ответить
Аброхамія із замом хракції «потужників» зеленського(їх більше роти), мабуть таки, уже за 5 років, пройшли курси партизанської боротьби в тилу московитів, аж у Полтаві, разом з банановим і наумовим???
Єрмак, мать забезпечив їх усим необхідним, з отих 650 партій «зниклої» на території України ГумДопомоги від країн Західних Партнерів!?!?!?
Міндіч з шурмою, і деньох підкинуть з шламбаумів??? А голубченко з чернишовим і шуфричем, підуть аж за ЛБЗ!!!
15.03.2026 11:23 Ответить
А цар не забув, що у нас парламентсько-президентська країна?
показать весь комментарий
15.03.2026 10:15 Ответить
Сцаь у иебе у московії а депутати повинні працювати на державу якщо вони державники. Це не сама погана робота в країні? Не в окопах сидіти, так ганьбитися
15.03.2026 11:20 Ответить
І то - миттю - зірвались з цього лупанарію! - дрони в руки і на передок
15.03.2026 10:16 Ответить
Ага! То зелені нардепи зі слуг Куницький, Дмитрук, Одарчегно та інші, які у Раді не працюють - зараз на фронті? 😲 А я ж то думав, що ці соратники Зєлєнского повтікали за кордон!
15.03.2026 10:40 Ответить
Одних нема - другі далєче - це пристосуванці
15.03.2026 11:25 Ответить
Щось Єрмака з Татаровим та різними зелькіними гідрант на фронт не відправляє. Напевно відпрацьовують.
показать весь комментарий
15.03.2026 10:16 Ответить
запускать бусик незламности прямо в раду и транслировать на весь мир голодные игры
15.03.2026 10:17 Ответить
...заявив "щеневтік", котрий сам чотирижди відкосив від повістки.
показать весь комментарий
15.03.2026 10:19 Ответить
а ти ?
15.03.2026 10:21 Ответить
Ви шо, хто ж тоді гундосики зніматиме?
15.03.2026 10:59 Ответить
Так як ти "працюєш", ні тебе, ні твоїх депутатів, взагалі не має ніде бути в Україні. Хіба тільки на зоні.
15.03.2026 10:21 Ответить
Щас побігли, тільки баули соберуть
15.03.2026 10:22 Ответить
Ішак прийняв ранкову посилену дозу. Тож, словесний понос чекає його любителів до самої ночі.
15.03.2026 10:22 Ответить
знов сцаніна в очі. лепутати від ЄС на перших місцях по кількості тих хто служить в ЗСУ та по кількості вже загиблих на фронті, а це гниле кремлівське падло ще свого чорного ротяку відкриває, маючи вже ціле стадо своїх слуг, які співпрацюють з окупантами або втікли за кордон... ****** ЗЕлена гидота
15.03.2026 10:25 Ответить
Найбільше зрадників, що перейшли на бік ворога від партії Зеленського ''слуга народу'' та їх братів по зраді і мародерству України - ОПЗЖ.
15.03.2026 10:53 Ответить
У всьому винен Порошенко!
15.03.2026 10:25 Ответить
Він винуватий навіть у тому, що він Порошенко!
15.03.2026 10:45 Ответить
Так він же ж не Порошенко! Він же ж "Вальцман"! Це ж тому, в тому числі, 73-відсоткові вибирали "українця" зеленського, аби не вальцмана. )))
15.03.2026 10:50 Ответить
І Кличко ніяк Етінзоном бути не хоче...якісь вони нєрусскіє!
15.03.2026 10:53 Ответить
Якась схожість у ЗЕленського є з Трампом.Що в одного,що в другого IQ нижче плінтуса.Звинувачує опозицію,а чи хоч раз за 7 років панування ти прислухався до опозиції? В тебе тільки були 5-6 "потужних менеджерів" які здулись,обікрались,обісрались.Фракція твоя це ті ж крадії,корупціонери і дебіли.На фронті будуть тільки заважати,а в штабах сидіти як Безугла,а потім ще й УБД їм надати?
15.03.2026 10:25 Ответить
Не рухайте події раніше. Він буде звертатися до цієї опозиції з тюрми, яка після виборів буде владою, щоб його хоч трішечки помилували.
15.03.2026 10:56 Ответить
Сказав сцарь всєя України Боневтік Оманський
15.03.2026 10:26 Ответить
Він давно мав подати власний проект закону про мобілізацію, а не примушувати до цього Міноборони і Кабмін, оскільки це суперечить Конституції України.
15.03.2026 10:28 Ответить
Потужничу чтобы выйти сухим из воды нужен бардак и хаос намного хуже нынешнего. Чтобы под обломками похоронило все его грехи. Это его единственное спасение.
15.03.2026 10:29 Ответить
ого 🤡 включив шантаж та примус до слуг ...цікаво чим вони відповідь дададуть ?....
15.03.2026 10:30 Ответить
це вже не примус, це цілий кєрогаз.
15.03.2026 10:49 Ответить
15.03.2026 10:53 Ответить
Підррзділ з депутатів СН, БЮТ, ОПЗЖ, та кодла дОПи на нуль, під керівництвом верховноговнокомандувача, оце буде справедливо! 😁
15.03.2026 10:30 Ответить
Ох ті ж божечки, який патріот керманич наший.
15.03.2026 10:35 Ответить
А от це цікаво: він опосередковано звинуватив опозицію у Верховній Раді ніби в тому, що вона не працює, і саботує роботу парламенту. При тому при всьому, коли Стефанчук та Корнієнко заявляють, що моносброду в них 227голосів при необхідних 226; вже не кажучи за "групи підтримки".
15.03.2026 10:35 Ответить
Депутати повинні працювати у Раді або йти на фронт, - Зеленський.
Я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", - зазначив президент.

Який ідіот!!!🤬
Сьомий рік при владі.🤦‍♂️
"Він навчиться!"- говорили його виборці.
Щоб прийняти якийсь закон, за нього мають проголосувати депутати!!!
Твої депутати звикли тицяти на кнопку лише "за гроші в конвертах".
А за такий закон навіть за гроші ніхто не проголосує.
Володя черговий раз потужно пернув в калюжу!
15.03.2026 10:36 Ответить
Як це могли.... Після цього вони будуть голосувати за все що скажеш, тільки не за фронт. Вони же патріоти, а не дебіли. Це для простих людей є такі поняття як батькивщина, а їхня батькивщина там де їх гроші
15.03.2026 10:50 Ответить
А гаспадин Єрмак як же
15.03.2026 10:36 Ответить
Це зовсім другое, він, як і багато інших з оточення інвалід, з довідкою. Здоров'я зовсім немає, тільки на красти і залишається
15.03.2026 10:46 Ответить
Дайте Вові п'яту повістку.
15.03.2026 10:39 Ответить
15.03.2026 10:55 Ответить
Це точно, підтримую, а ще це повинно торкатися і ОП, і всіх інших держслужбовців або працювати на користь України, не красти, або на фронт
15.03.2026 10:43 Ответить
з такими громкими заявами знову секту "73%" назбирає
15.03.2026 10:44 Ответить
кидала, залишив їх бєз прапітанія, харчєваться тепер ніде, та ще і на фронт гонить. У Трускавці інше обіцяв.
15.03.2026 10:46 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/53336 Олексій Гончаренко, представник опозиції:
Без питань - обов'язково змінимо законодавство хоч завтра.
Але внесу одну поправку: разом з депутатами мають піти на фронт також президент і весь ОП.
Думаю, з такою реформою буде дуже легко нарешті ввести терміни служби!
15.03.2026 10:47 Ответить
Депутати повинні працювати у Раді або йти на фронт, - Зеленський (розказує лицемірне .гниле створіння.котре свого часу чотири рази "косило" навіть не від фронту, а від воєнкомату.Булоб тоді "зелене тцк" не виключено , що вже б повернувся з нуля інвалідом(в кращому випадку)
15.03.2026 10:48 Ответить
Щоб сподобатись електорату, Ссанич готовий знову відчебушити сценку **** по роялю
15.03.2026 10:49 Ответить
Ти хоча б, єрмака мобілізуй, або золкіна, або петрова, або іванова...
15.03.2026 10:54 Ответить
А куди він їх мобілізує? Вони ''з тієї сторони'', хіба що в армію сепарів. А єрмака нізя, він ведьмак і має керувати відьмами, шаманами, ляльками вуду...і всією нечистою силою на благо і для блага Найвеличнішого Голобородька'.
15.03.2026 11:19 Ответить
зе популізм для зе електората...
15.03.2026 10:55 Ответить
Підтвердив, що основою його влади є військовий стан....Без залякування мобілізацією, керувати немає здібностей....
15.03.2026 10:59 Ответить
15.03.2026 11:00 Ответить
Голобородько, він же Потужно- брехливий, він же Боневтік, він же Нелох і чотирижди ухилянт закликає своїх депутатів- мародерів до виконання законів? А хто розтоптав Конституцію і навалив на ній велику купу? Хто в порушення всіх законів і норм моралі роздавав конверти своєї фракції, наповнені доларами, вкраденими у наріду? Вони мають і далі порушувати закони, щоб він царював? Мабуть зрозуміли, що покарання невідворотно і наближається.
А знає він, що всі закони і зміни до них приймає не він зі своїми антимайданними менеджерами, а Верховна Рада?
15.03.2026 11:02 Ответить
Цар хороший"То боярє погані!!!!
15.03.2026 11:08 Ответить
Квартал 95?
15.03.2026 11:10 Ответить
то попередня відмова приймати закони для мвф була лише клоунадою, скоро депутати усе приймуть і покажуть, хто у нас ще досі "гарант єдності, незламністі і потужністі". Все таки Юля права на рахунок зовнішнього управління в Україні.
15.03.2026 11:11 Ответить
це коміке ляпнуло для тупих, убогих 73.25 %, що приперлося на виборч дільниці у другому турі 2019 р. Майже все можна купити (дєпукаки в цьому спєци), окрім розуму, особливо коміку
15.03.2026 11:14 Ответить
Переважна більшість нинішнього депутатського корпусу має цілком призовний вік, поки вони в Раді, на них поширюється бронь (але лише поки...). Тож в цьому Зеленський абсолютно прав: складаєш мандат,100 днів базової підготовки і вперед (якщо служив раніше, маєш офіцерське звання, то 30 днів базової підготовки, щоб поновити знання).
15.03.2026 11:16 Ответить
Ну чого сварити депутатів--вони беруть приклад з свого "лідора"
15.03.2026 11:16 Ответить
Депутати мали б уже давно всі бути на фронті з ротацією хоча б кожні пів року по 25% від загальної кількості, щоб краще усвідомлювати стан речей і приймати адекватні рішення.
15.03.2026 11:30 Ответить
Одні вже "пішли на фронт"... Західний і не тільки.

15.03.2026 11:30 Ответить
 
 